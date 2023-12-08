В Кремле назвали ожидаемое число обращений к Путину на прямую линию Песков: число обращений граждан к Путину на прямую линию превысит 1 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Число обращений к президенту России Владимиру Путину на прямую линию превысит 1 млн, заявил РЕН ТВ представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, все они будут приняты во внимание, каждый отдельный вопрос будет решен в течение года.

Весь массив — а это свыше 1 млн вопросов, сейчас мы с уверенностью можем сказать, что мы уйдем за 1 млн солидно, — весь этот массив будет обрабатываться Общероссийским народным фронтом в содействии с регионами, с нашими компаниями-монополистами, — сказал Песков.

Ранее он заявил, что на прямую линию с Путиным жители России прислали уже порядка 800 тысяч обращений. При этом еще несколько часов назад представитель Кремля называл цифру в 600 тысяч.

До этого Песков сообщал, что жители России продолжают присылать обращения к президенту перед его прямой линией. С некоторыми из них Путин уже ознакомился. Отмечается, что в некоторых из них граждане просили его выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Все вопросы систематизируются и отправляются в разные блоки.

В этом году прямая линия пройдет в обновленном формате и будет объединена с большой пресс-конференцией. Вопросы смогут задать как представители прессы, так и жители страны. Мероприятие пройдет 14 декабря и станет первым с 2021 года.