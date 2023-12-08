Песков рассказал, как проходит подготовка к прямой линии Путина Песков: россияне прислали свыше 600 тысяч обращений к Путину для прямой линии

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Дмитрий Песков

Жители России продолжают присылать обращения к президенту РФ Владимиру Путину перед его прямой линией, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, всего было получено более 600 тысяч обращений, с некоторыми из них президент уже ознакомился. Отмечается, что в некоторых из обращений граждане просят Путина выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах.

Обращений [к президенту РФ] много, мы уже ушли так уверенно за 600 тысяч, — рассказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, все вопросы для прямой линии систематизируются и отправляются в разные блоки вопросов. Это необходимо для того, чтобы глава государства смог ознакомиться с вопросами по конкретным темам. К анализу поступающих обращений были привлечены специалисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков подчеркнул, что грядущая прямая линия — очень масштабный проект.

Песков ранее заявил, что президент Владимир Путин сообщит о своем решении по участию в президентских выборах тогда, когда посчитает нужным. Он подчеркнул, что в решении данного вопроса действующий глава государства всегда опирался на поддержку граждан.