Песков рассказал о растущем числе обращений на прямую линию с Путиным Песков: россияне прислали около 800 тысяч обращений для прямой линии с Путиным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным жители страны прислали уже порядка 800 тысяч обращений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщают «Известия». При этом еще несколько часов назад представитель Кремля называл цифру в 600 тысяч.

Около 800 тысяч обращений к Владимиру Путину для прямой линии прислали жители страны, — сообщил Песков.

Ранее Песков сообщал, что жители России продолжают присылать обращения к президенту перед его прямой линией. С некоторыми из них Путин уже ознакомился. Отмечается, что в некоторых из них граждане просят его выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Все вопросы систематизируются и отправляются в разные блоки.

Согласно опросу исследовательской организации Левада-Центр (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), основные вопросы, беспокоящие жителей России и которые они хотели бы задать президенту во время прямой линии, касаются сроков специальной военной операции и мобилизации. Также граждан интересуют темы социальных программ и выплаты пенсий.

В этом году прямая линия пройдет в обновленном формате и будет объединена с большой пресс-конференцией. Вопросы смогут задать как представители прессы, так и жители страны. Мероприятие пройдет 14 декабря и станет первым с 2021 года.