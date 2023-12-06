Россияне рассказали, о чем хотят спросить Путина Левада-Центр: россияне больше всего хотят задать Путину вопросы про сроки СВО

Фото: Kremlin.ru

Основные вопросы, беспокоящие жителей России, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии, касаются сроков специальной военной операции и мобилизации, следует из опроса исследовательской организации Левада-Центр (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Также граждан интересует темы социальных программ и выплаты пенсий.

Согласно результатам опроса, вопрос о сроках окончания СВО стал самым популярным среди респондентов — его хочет задать 21% опрошенных. На втором месте по популярности вопросы о размере пенсионных выплат, доступном жилье, образовании и бесплатной медицине: эти темы интересуют 8% респондентов. Еще 7% опрошенных хотели бы задать российскому лидеру вопрос о росте заработной платы и повышении уровня жизни.

Опрос провели 23–29 ноября среди 1625 человек в возрасте от 18 лет. 20% из них не знают, что бы они спросили, а 10% не хотят задавать никакие вопросы.

В этом году прямая линия Путина пройдет в обновленном формате и будет объединена с большой пресс-конференцией. Вопросы президенту смогут задать как представители прессы, так и жители страны. Мероприятие состоится 14 декабря и станет первым с 2021 года.

Глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что Путин сам будет выбирать вопросы на прямой линии. При этом, по его словам, нельзя потерять ни один из вопросов граждан.