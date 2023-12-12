Стало известно имя нового референта Путина Путин подписал указ о назначении Кирилла Зорина своим референтом

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин назначил своим референтом Кирилла Зорина, который работает в администрации президента РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Назначить Зорина Кирилла Анатольевича референтом президента Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Зорин родился в 1984 году. Спустя 20 лет с отличием окончил Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова по специальности «мировая экономика». С 2006 года работает по совместительству научным сотрудником Института экономики РАН. Он также преподает на кафедре Экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики.

Референтура главы государства принимает участие в подготовке проектов ежегодных посланий президента Федеральному собранию, а также готовит проекты выступлений, поздравлений и приветственных писем. В настоящее время руководителем референтуры является помощник президента Дмитрий Калимулин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, что сегодня и завтра Путин будет заниматься подготовкой к совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии, которая состоится 14 декабря. Также президент планирует встречи с судьями Конституционного суда РФ и его председателем Валерием Зорькиным.