«Ну пожалейте пенсионеров»: как Путин объяснил рост цен на яйца в РФ Путин заявил, что цены на яйца в РФ выросли из-за повышенного спроса

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылев/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что резкое повышение цен на куриные яйца в стране связано с увеличением спроса на данный продукт. Что еще сказал глава государства?

Какой вопрос задали Путину, что он ответил

«У нас яйцо десяток — от 180 рублей до 220. Где и когда были такие цены? Куриная грудка была 165 рублей килограмм, сейчас — 365. Крылышки были 150, теперь — 265. Ну пожалейте пенсионеров. Мы не же не получаем миллионами пенсию», — обратилась к Путину жительница Краснодарского края.

Президент ответил, что лично позвонил министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву и поинтересовался у него сложившейся ситуацией.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Он говорит, что все в порядке. А я ему говорю, что у наших граждан есть проблемы. <...> Приношу извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства», — сказал Путин.

Глава государства объяснил, что в России зафиксировано повышение доходов населения, поэтому спрос на яйца увеличился, хотя ранее белок был относительно дешевым продуктом в стране.

«Спрос увеличился, а объемы производства нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас предлагают с Турцией сотрудничать в этом вопросе. У нас отлично развиваются экономические связи, в том числе в сфере сельского хозяйства. Сейчас уже решение принято, и ситуация будет улучшаться», — заявил Путин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что произошло с ценами на яйца в России

Вчера, 13 декабря, в Росстате сообщили, что с 5 по 11 декабря куриные яйца подорожали на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается, что с начала 2023 года цены на яйца в России поднялись на 46,18%. Только в ноябре этот продукт подорожал на 15%.

В Минсельхозе РФ подорожание яиц объяснили тем, что на них резко увеличился спрос. В связи с этим в ведомстве призвали увеличить объемы производства.

13 декабря правительство РФ поддержало обнуление ввозной таможенной пошлины на куриные яйца, сообщили в Минэкономразвития.

«На заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержано установление с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении пищевого яйца домашних кур, ввозимого на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук», — рассказали в ведомстве.

8 декабря генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность повышения цен на куриные яйца, поскольку средняя розничная цена на данный продукт увеличилась за год более чем на 40%.

«Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%», — говорилось в сообщении ведомства.

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