Почему подорожали яйца и сбежал Чубайс: острые вопросы Путину от россиян

Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным»

14 декабря 2023 года президент России Владимир Путин проводит юбилейную, 20-ю прямую линию и одновременно 18-ю большую пресс-конференцию. Программу назвали «Итоги года с Владимиром Путиным». Лидер страны отвечал на вопросы россиян в прямом эфире.

Накануне мероприятия пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин внимательно изучал поступившие вопросы. Он также добавил, что количество обращений в программу превысило 600 тысяч. Россияне спрашивали главу государства о специальной военной операции России на Украине, здравоохранении, пенсиях, пособиях, образовании, льготах для многодетных семей.

На экраны во время прямой линии и пресс-конференции транслировались и другие вопросы. Жители страны интересовались, «когда реальная Россия будет отличаться от телевизионной», «почему Чубайсу дали сбежать за границу», когда газификация России завершится в полном объеме, почему установились «космические цены на яйца» и др. Какие еще вопросы россияне задавали президенту — в галерее NEWS.ru.

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