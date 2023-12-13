Власти поддержали льготу, способную решить проблему с яйцами в России Правительство России поддержало обнуление пошлин на поставки импортных яиц

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Правительство РФ поддержало обнуление ввозной таможенной пошлины на куриные яйца, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. Данная мера способна сбалансировать внутренний рынок и обеспечить рост предложения. Она может быть введена уже с 1 января 2024 года со сроком действия шесть месяцев.

На заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержано установление с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении пищевого яйца домашних кур, ввозимого на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук, — говорится в сообщении.

Поставщики смогут воспользоваться льготой только при подтверждении целевого назначения ввозимых товаров. Импорт можно осуществлять лишь из дружественных стран. Инициативу также поддержала Евразийская экономическая комиссия.

Ранее россиян предупредили, что к весне 2024 года цены на яйца могут вырасти еще больше. Средняя стоимость за десяток рискует превысить 140 рублей. Затем цены пойду вниз, как это происходит каждый год.