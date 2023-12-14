«Звонил министру, спрашивал, что с яйцами»: Путин о росте цен Путин объяснил рост цен на яйца недостаточными объемами производства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на яйца обусловлен недостаточным производством данного продукта при увеличении спроса. По его словам, которые приводятся в трансляции программы «Итоги года» на сайте Кремля, сложившаяся с ценами на яйца ситуация стала следствием сбоя в работе правительства. Он принес россиянам свои извинения.

Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Он говорит, что все в порядке. А я ему говорю, что у наших граждан есть проблемы. <...> Приношу извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства, — рассказал президент.

Владимир Путин отмечает, что в целом в России наблюдается рост промышленного производства, а экономика страны отыграла падение, зафиксированное в 2022 году. По его словам, российская экономика накопила достаточный запас прочности, чтобы продолжить свое развитие в условиях введенных против государства санкций. Это стало возможным благодаря консолидации общества, считает он.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это мероприятие, объединившее в себе традиционные прямую линию и пресс-конференцию главы государства. Оно проводится в Гостином Дворе в Москве. В рамках мероприятия президент отвечает на вопросы, связанные с экономикой, специальной военной операцией, международными отношениями и другими темами.