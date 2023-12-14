Путин заявил о накоплении запаса прочности в российской экономике

Фото: «Прямая линия-2023» с Владимиром Путиным

Владимир Путин

Запас прочности российской экономики достаточен для того, чтобы продолжать ее развивать, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Гостином дворе. По его словам, которые приводятся в эфире Первого канала, это стало возможным благодаря нескольким составляющим, в том числе высокой консолидации общества. Кроме того, на это повлияла общая устойчивость финансово-экономической системы государства.

[Российская экономика накопила] Запас прочности достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и чтобы идти вперед. Этот запас обеспечен несколькими составляющими. Первое — высокая консолидация российского общества. Второе — устойчивость финансово экономической системы страны, что стало удивлением для наших партнеров, — заявил президент.

Глава государства также добавил, что возрастание силовой составляющей также позволило создать определенный запас прочности. Речь идет об укреплении и развитии российской армии и силовых структур. Все это привело к тому, что экономика России отыграла падение 2022 года. Кроме того, правительство РФ наблюдает рост промышленного производства в стране.

Владимир Путин проводит 20-ю прямую линию, которая в 2023 году совмещена с пресс-конференцией для журналистов из России и других стран мира. Программа получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Модератором пресс-конференции выступает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.