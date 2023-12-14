Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023, онлайн 14 декабря президент РФ Путин проводит прямую линию и большую пресс-конференцию

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

В четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин проводит свою юбилейную, 20-ю прямую линию и одновременно 18-ю большую пресс-конференцию. Как и в 2020 году, оба мероприятия решили объединить. Как отметили в Кремле, такой формат позволит подвести итоги года сразу по всем направлениям. Программа даже получила новое название — «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент начнет в прямом эфире отвечать на вопросы россиян, а также журналистов в полдень по московскому времени из Гостиного Двора.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 8 декабря сообщил, что Путин начал изучать поступившие к мероприятию вопросы. Он также добавил, что количество обращений в программу превысило 600 тыс. К их обработке привлечены эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). По словам Пескова, часть вопросов касается ситуации на Украине и международной обстановки. Позже в ОНФ рассказали о самых популярных темах вопросов президенту. Большинство российских граждан спрашивают Путина о здравоохранении, пенсиях, пособиях, образовании и льготах для многодетных семей.

Песков также рассказал, что накануне мероприятия Путин провел несколько совещаний в рамках подготовки к нему. По его словам, глава государства интересовался вопросами, которые присылают россияне, и выяснял, на чем они делают акцент. Песков отметил, что президент в рамках работы над тематическими блоками общается с министрами и главами ведомств, а также экономическими помощниками. Он подчеркнул, что это очень напряженный процесс, которому Путин посвятил уже несколько дней.

Самой длительной была прямая линия в 2018 году — тогда президент России отвечал на вопросы граждан на протяжении 4 часов 20 минут. За это время он успел ответить на 79 вопросов из поступивших 2,5 млн. Из пресс-конференций Путина дольше всего общение с журналистами длилось в 2008 году — тогда оно заняло 4 часа 40 минут. За это время президенту задали 106 вопросов.

NEWS.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию.

12:30 Путин рассказал, что ветераны востребованы для воспитания школьников. Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, уже сейчас свыше тысячи вернувшихся из зоны СВО работают с подрастающим поколением, рассказал президент. Он привел в пример и согласился со словами Бисмарка, что войны выигрывают не полководцы, а учителя и священники.

12:25 Никакой необходимости во второй волне мобилизации нет, поэтому она не планируется, заявил Путин. Вместе с тем он отметил, что по результатам частичной мобилизации в прошлом году призвали 300 тыс. человек. «Они отлично воюют, 14 героев России», — оценил их работу президент. Путин также рассказал, что в прошлом году власти планировали набрать 400 тысяч с небольшим. Однако, по его словам, всего набрали 480 тыс., 1,5 тыс. ежедневно по всей стране приходит, поток не иссякает.

12:19 «Мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей», — сказал Путин. Он вновь отметил, что цели СВО остаются неизменными — денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины.

12:15 Российский лидер заявил, что МРОТ с 1 января будет повышен сразу на 18%. Он также отметил, что реальная зарплата в РФ по итогам года вырастет примерно на 8%, а реальные доходы населения — примерно на 5%.

12:14 У российской экономики запас прочности достаточный не просто для того, чтобы уверенно себя чувствовать, но и чтобы идти вперёд, отметил Путин. Он отметил, что рост экономики по итогам года ожидается в 3,5%. Президент также подчеркнул, что при этом поднялась инфляция до 7,5%, поэтому возможно повышение ключевой ставки.

12:12 Путин назвал главной задачей укрепление суверенитета РФ, безопасности на границах, обеспечение прав и свобод граждан.

12:09 В студию вошел президент России Владимир Путин. Он начал совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию.

12:06 В студии появился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что сам будет модерировать общение президента с журналистами, а Зарубин и Березовская отвечают за общение главы государства с гражданами из всех регионов страны.

11:53 Модераторы «Итогов года» заняли свои местами. Ими в этом году стали журналисты Павел Зарубин от телеканала «Россия 1» и Екатерина Березовская от Первого канала.