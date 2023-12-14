Путин готовится к прямой линии: что сказал Песков о вопросах президенту Песков: Путин провел подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии

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Президент РФ Владимир Путин провел подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии, интересовался вопросами, которые задают россияне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, такие совещания проходят ежедневно. 20-я по счету прямая линия Путина состоится 14 декабря. Что еще известно о подготовке президента к ней, а также его планах на предвыборную кампанию — в материале NEWS.ru.

Кто помогает Путину готовиться к прямой линии

Песков рассказал, что Путин и 12 декабря допоздна, и 13 декабря проводил с руководством администрации президента «достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии».

«Естественно, он интересовался теми обращениями, которые поступили и продолжают поступать от граждан, на чем граждане делают акцент, каких вопросов больше, каких меньше», — рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин, готовясь к тематическим вопросам, разговаривает с министрами и руководителями ведомств, а также своими помощниками по экономическим темам. Пресс-секретарь президента считает это очень напряженным процессом.

На какие вопросы ответит Путин на прямой линии

Кол-центр «Народного фронта» принял уже свыше двух миллионов обращений от россиян к предстоящей прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина.

Почти 1,3 млн звонков поступило от россиян в кол-центр, который также принял около 90 тысяч заявок от граждан в соцсетях. Помимо того, зафиксировано свыше 500 тысяч обращений в виде СМС и ММС-сообщений. Более 40 тысяч писем было отправлено главе государства через мобильное приложение «Москва — Путину». Через одноименный сайт прислали порядка 130 тысяч обращений.

По данным Пескова, в число основных тем, которым посвящены вопросы граждан к совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина, входят специальная военная операция и международная обстановка. Это то, что волнует россиян, уточнил пресс-секретарь.

Формат прямой линии и пресс-конференции уже применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия по отдельности помешала пандемия коронавируса. Как отдельный формат прямая линия президента проводилась 18 раз. Всего с 2001 года Путин общался с гражданами в прямом эфире 15 раз в качестве президента и четыре в должности главы правительства.

Каким будет график Путина во время избирательной кампании

Президент РФ Владимир Путин во время избирательной кампании по выборам главы государства будет больше ездить по стране и общаться с людьми, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, российского лидера ожидает «интенсивный график».

«Конечно, будет более интенсивный [график], он будет более разбросанный по географии страны, более насыщенный по общению с людьми», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что так всегда бывает в ходе избирательной кампании. Все повторится и на этот раз. Также Песков обратил внимание на то, что Путин каждый раз в такой ситуации «акцентируется на продолжении своего обычного рабочего графика». Причем речь идет о максимально плотном графике, большая часть которого обычно бывает непубличной, а это «работа 24 на семь», добавил пресс-секретарь главы государства.

Как будут оформлять Путина кандидатом в президенты

Необходимые процедуры для оформления Владимира Путина в качестве кандидата на новый срок президентских полномочий будут выполнены как положено и своим чередом, сообщил Дмитрий Песков. При этом он не стал говорить о сроках проведения предвыборной кампании, пояснив, что ЦИК должен определить график.

«Разумеется, все необходимые процедуры, формальности для оформления Путина как кандидата будут выполнены. <...> Определенные действия уже предпринимает инициативная группа, она планирует широкомасштабные мероприятия по выдвижению Путина как кандидата. <...> То есть все пойдет своим чередом», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что важным этапом станет подготовка предвыборной программы главы государства. При этом Песков не исключил «русофобских припадков» со стороны Запада в ходе избирательной кампании. По мнению представителя Кремля, западный истеблишмент не понимает «степень консолидации общества» в России и степень поддержки Путина со стороны народонаселения страны.

Пресс-секретарь также заявил о «гибридной войне» против России, которую продолжает вести Запад. Песков подчеркнул, что РФ обрела «некий иммунитет» против таких нападок и он «будет работать» в том числе в ходе избирательной кампании.

Что сказал Песков о понимании Путиным целей СВО

Владимир Путин ясно понимает, чего хочет добиться страна в рамках специальной военной операции, заявил Дмитрий Песков. Он также обратил внимание, что США стали осознавать неэффективность финансовых вложений в Украину и в связи с этим задаются вопросом, стоит ли продолжать тратить деньги.

«Мы продолжаем нашу специальную военную операцию. Наш президент знает, что он делает. И мы знаем, чего мы хотим достичь в результате этой специальной военной операции», — сказал Песков.

Он также указал, что США вкладывают в Украину деньги как в инструмент борьбы с Россией. Однако в настоящее время Вашингтону стало понятно, что данный инструмент «работает не очень эффективно», подчеркнул Песков. В этой связи, по словам представителя Кремля, в Белом доме стали задаваться вопросом, нужно ли продолжать финансирование, что ставит Киев в «весьма трудное положение».

В то же время, по словам Пескова, власти Украины прекрасно знают, «где переступили красные линии» и что нужно делать, чтобы добиться урегулирования ситуации. При этом конкретных шагов, требующихся от Киева, пресс-секретарь не назвал. Он также не исключил, что украинские власти может подвинуть в сторону «верных решений» сокращение поддержки со стороны Вашингтона.

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