В Кремле рассказали о процедурах оформления Путина кандидатом в президенты Песков: оформление Путина кандидатом в президенты пройдет своим чередом

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Необходимые процедуры для оформления Владимира Путина в качестве кандидата на новый срок президентских полномочий будут выполнены как положено и своим чередом, сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он не стал говорить о сроках проведения предвыборной кампании, пояснив, что ЦИК должен определить график.

Разумеется, все необходимые процедуры, формальности для оформления Путина как кандидата будут выполнены. <...> Определенные действия уже предпринимает инициативная группа, она планирует широкомасштабные мероприятия по выдвижению Путина как кандидата. <...> То есть все пойдет своим чередом, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что важным этапом станет подготовка предвыборной программы главы государства. При этом Песков не исключил «русофобских припадков» со стороны Запада в ходе избирательной кампании. По мнению представителя Кремля, западный истеблишмент не понимает «степень консолидации общества» в России и степень поддержки Путина со стороны народонаселения страны.

Пресс-секретарь также заявил о «гибридной войне» против России, которую продолжает вести Запад. Песков подчеркнул, что РФ обрела «некий иммунитет» против таких нападок и он «будет работать» в том числе в ходе избирательной кампании.

Ранее комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ пришла к выводу, что Россия во время президентских выборов в 2024 году столкнется с подрывным воздействием на процесс международного наблюдения. Вместе с этим ожидаются хакерские атаки на избирательную инфраструктуру и госучреждения.