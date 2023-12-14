Песков сообщил о понимании Путиным целей СВО Песков: Путин знает, что он делает в рамках СВО

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Президент РФ Владимир Путин ясно понимает, чего хочет добиться страна в рамках специальной военной операции, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также обратил внимание, что США стали осознавать неэффективность финансовых вложений в Украину и в связи с этим задаются вопросом, стоит ли продолжать тратить деньги.

Мы продолжаем нашу специальную военную операцию. Наш президент знает, что он делает. И мы знаем, чего мы хотим достичь в результате этой специальной военной операции, — сказал Песков.

Он также указал, что США вкладывают в Украину деньги как в инструмент борьбы с Россией. Однако в настоящее время Вашингтону стало понятно, что данный инструмент «работает не очень эффективно», подчеркнул Песков. В этой связи, по словам представителя Кремля, в Белом доме стали задаваться вопросом, нужно ли продолжать финансирование, что ставит Киев в «весьма трудное положение».

В то же время, по словам Пескова, власти Украины прекрасно знают, «где переступили красные линии» и что нужно делать, чтобы добиться урегулирования ситуации. При этом конкретных шагов, требующихся от Киева, пресс-секретарь не назвал. Он также не исключил, что украинские власти может подвинуть в сторону «верных решений» сокращение поддержки со стороны Вашингтона.

Также Песков назвал ложью утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские войска не имеют успеха в зоне СВО. По его словам, США обладают достаточно мощной военной разведкой, которая видит то, что происходит на поле боя, и в Вашингтоне понимают, какие потери несут Вооруженные силы Украины в живой силе и технике.