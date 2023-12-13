В Кремле опровергли слова Зеленского о «неуспехе» России на поле боя Песков: Зеленский сказал неправду об отсутствии успехов у ВС России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям» назвал ложью утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские войска якобы не имеют успеха в зоне СВО. Украинский президент за последние сутки продвигал эту мысль в ходе визитов в Вашингтон и в Осло.

Это неправда, — сказал Песков.

По его словам, США обладают достаточно мощной военной разведкой, которая видит то, что происходит на поле боя. В Вашингтоне понимают, какие потери несут Вооруженные силы Украины (ВСУ) и в живой силе, и в технике. Это показывает, насколько у противника нет потенциала «для какого-либо продвижения».

Ранее Владимир Зеленский заявил,что контрнаступательные и оборонные операции ВСУ на фронте замедляются в зимний период. Таким образом украинский лидер попытался оправдаться перед западными союзниками. По его словам, заявления некоторых украинских генералов касаются в любом случае не кризиса, а зимы. Зимой всегда замедляются те или иные операции, контрнаступательные или оборонные. Зимой все замедляется, добавил Зеленский.

Саммит стран Северной Европы проходил 13 декабря в Норвегии. Владимир Зеленский прибыл в страну с необъявленным визитом в тот же день. СМИ сообщали, что основной темой обсуждений была дальнейшая поддержка Киева.