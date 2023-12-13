Зеленский попытался оправдаться за положение ВСУ на фронте Зеленский: контрнаступательные и оборонные операции ВСУ замедляются зимой

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Контрнаступательные и оборонные операции Вооруженных сил Украины на фронте замедляются в зимний период, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом украинский лидер пытался оправдаться перед западными союзниками на пресс-конференции, которую транслировали на странице офиса Зеленского в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Касаемо заявлений некоторых генералов, некоторых военных: в любом случае это не о кризисе, это о зиме. Зимой всегда замедляются те или иные операции: контрнаступательные или оборонные... Зимой все замедляется. Мы говорим об обороне на востоке нашей страны, потому что большинство войск РФ сосредоточены там, — сказал Зеленский.

Саммит стран Северной Европы проходит 13 декабря в Норвегии. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в страну с необъявленным визитом в среду, 13 декабря, СМИ сообщали, что основной темой обсуждений станет дальнейшая поддержка Киева. Также во встрече примут участие лидеры Швеции, Дании, Финляндии и Исландии.

Ранее СМИ со ссылкой на письмо лидеров Северных стран писали о том, что Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия не перестанут оказывать Украине всестороннюю экономическую, военную и гуманитарную помощь. В нем поставили свои подписи премьер Норвегии Йонас Гар Стере, президент Финляндии Саули Ниинисте, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Швеции Ульф Кристерссон и премьер Исландии Катрин Якобсдоттир.