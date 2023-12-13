Страны Северной Европы пообещали продолжить поддержку Украины

Фото: МО Норвегии

Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия продолжат оказывать Украине всестороннюю экономическую, военную и гуманитарную помощь, сообщает Financial Times со ссылкой на письмо лидеров перечисленных стран. В нем поставили свои подписи премьер Норвегии Йонас Гар Стере, президент Финляндии Саули Ниинисте, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Швеции Ульф Кристерссон и премьер Исландии Катрин Якобсдоттир.

Мы, страны Северной Европы, продолжим оказывать всестороннюю помощь Украине, включая экономическую и военную поддержку, первоочередную гуманитарную помощь гражданскому населению и финансовую поддержку для помощи в восстановлении украинского общества, когда позволят условия, — говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден ранее одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава Белого дома уточнил, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева. Соответствующее заявление американский лидер сделал на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

До этого сенаторы США заявили, что законодатели вряд ли смогут до конца текущего года договориться о выделении Украине дополнительной помощи. Сенат планирует уйти на рождественские каникулы 15 декабря, и на принятие решения остается очень мало времени. Сенатор-демократ Крис Мерфи в свою очередь не исключил того, что решение по украинскому вопросу может быть найдено. По его мнению, это произойдет, если республиканцы пересмотрят свои требования, которые он назвал «радикальными и нереалистичными».