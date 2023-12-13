Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Норвегию Зеленский прибыл в Норвегию для обсуждения дальнейшей поддержки Украины

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию с необъявленным визитом в среду, 13 декабря, сообщает Reuters. По данным агентства, политик хочет обсудить дальнейшую поддержку Киева.

Отмечается, что украинский лидер и глава норвежского правительства Йонас Гар Стере проведут встречи, посвященные дальнейшей поддержке Вооруженных сил Украины. Также лидеры Швеции, Дании, Финляндии и Исландии примут участие в запланированном саммите Северных стран 13 декабря в Осло.

Ранее СМИ со ссылкой на письмо лидеров стран Северной Европы сообщали, что Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия продолжат оказывать Украине всестороннюю экономическую, военную и гуманитарную помощь. В нем поставили свои подписи премьер Норвегии Йонас Гар Стере, президент Финляндии Саули Ниинисте, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Швеции Ульф Кристерссон и премьер Исландии Катрин Якобсдоттир.

До этого президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава Белого дома уточнил, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева. Соответствующее заявление американский лидер сделал на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.