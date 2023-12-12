Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн

Фото: Jacquelyn Martin - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн, сообщила пресс-служба Белого дома. Глава государства уточнил, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева, передает ТАСС.

Соответствующее заявление американский лидер сделал на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Политик подтвердил «выделение еще $200 млн» на оказание помощи.

Ранее сенаторы США заявили, что законодатели вряд ли смогут до конца текущего года договориться о выделении Украине дополнительной помощи. Сенат планирует уйти на рождественские каникулы 15 декабря, и на принятие решения остается очень мало времени. Сенатор-демократ Крис Мерфи в свою очередь не исключил того, что решение по украинскому вопросу может быть найдено. По его мнению, это произойдет, если республиканцы пересмотрят свои требования, которые он назвал «радикальными и нереалистичными».

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выделение Вашингтоном нового пакета военной помощи Киеву является махинацией. По ее словам, схема поможет направить деньги в военно-промышленный комплекс США. Она напомнила заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что 90% выделенных Киеву средств на самом деле были инвестированы внутри США на развитие ВПК.