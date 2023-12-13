Правительство Камчатского края в своем Telegram-канале опубликовало пост с анонсом прямой линии президента России, где портрет Владимира Путина поместили на постер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Что об этом известно?
Что было в публикации правительства Камчатского края
Сегодня, 13 декабря, в официальном Telegram-канале правительства Камчатского края появилась публикация, которая анонсировала прямую линию президента РФ. Лицо главы государства поместили на постер сериала «Слово пацана».
«Прямая линия с Владимиром Путиным. Слово пацана, которое стоит посмотреть», — говорилось в анонсе.
По данным местного издания «Камчатка-Информ», в комментариях под постом разгорелась жаркая дискуссия. Ряд подписчиков возмутились, что 71-летнего президента назвали «пацаном», и сказали, что идея анонса странная.
Спустя некоторое время без объяснения причин публикация была удалена.
Как на это отреагировали в Госдуме
Депутат Госдумы от Камчатского края Федот Тумусов после публикации анонса прямой линии, где Владимир Путин был изображен на постере сериала «Слово пацана», призвал Роскомнадзор и сотрудников правоохранительных органов провести проверку.
«Это должны соответствующие органы [провести проверку]. Начиная от Роскомнадзора и заканчивая правоохранительными органами. Я этой картинки не видел, но соответствующие органы должны этим [инцидентом] заниматься и дать правовую оценку», — сказал он, сообщает Daily Storm.
По мнению парламентария, делать подобные коллажи с изображением главы государства крайне неэтично.
«Помните, во Франции был случай, когда там что-то не то нарисовали и это имело очень большие последствия. Поэтому ко всем таким вещам надо относиться очень серьезно», — резюмировал Тумусов.
Что известно про сериал «Слово пацана»
Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. В картине рассказывается об уличных бандах Казани, орудовавших в конце 80-х годов. В настоящее время она обрела массовую популярность в России и других странах бывшего СССР.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что обратилась с просьбой в Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана», потому что он якобы пропагандирует насилие.
«Уже появились подтверждения того, что этот сериал является пропагандой для подростков и молодежи. Сейчас происходят инсценировки стычек между молодежными группировками во дворах, появились Telegram-каналы, которые носят названия конкретных группировок, которые были в Казани в 90-е годы», — объяснила она в разговоре с NEWS.ru.
Также глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал запретить к показу сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», поскольку в нем, по его мнению, романтизируется период в российской истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок.
11 декабря в РКН заявили, что нарушений российского законодательства в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» найдено не было.
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