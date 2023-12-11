Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана»

Роскомнадзор подтвердил, что не выявил нарушений российского законодательства в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее о таком результате проверки сообщили в Госдуме.

Подтверждаем, — ответили в РКН на соответствующий запрос журналистов.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Наталья Орлова также сообщила, что Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале. Это означает, что ленту Жоры Крыжовникова не запретят в России. По словам депутата, такую информацию от надзорного органа она получила в ответе на соответствующий запрос.

Запретить к показу картину «Слово пацана» требовал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. По мнению чиновника, в сериале романтизируется период в российской истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок. Глава региона считает, что власти не имеют права допустить повторения событий прошлого.

С аналогичной инициативой выступала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она заявила, что сериал является пропагандой насилия.

На защиту «Слова пацана» встал председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Он назвал сериал «очень мощной картиной», которая «основана на исторической правде», поэтому, по его мнению, ее нужно демонстрировать любой аудитории.