10 вещей из «Слова пацана», которые были у каждого в СССР

Фото: Пресс-служба WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана», который воссоздает события конца 1980-х годов, происходившие в Татарстане, вызвал интерес к моде того времени. В интернете ищут вязаные шапки, как у персонажа проекта Андрея, и белые фартуки, как у Айгуль. NEWS.ru собрал список самых популярных вещей из СССР, которые были практически в каждой семье.

Меховые шапки

В 1980-х годах в СССР меховые шапки (песцовые, кроличьи, собачьи, из нутрии, норки, лисы, норковые, бобровые, енотовые, ондатровые и т. д.) были самым модным головным убором, их носили с октября по май. По этому головному убору оценивали уровень достатка гражданина. Самые дорогие, из соболя, были не у многих, большинство покупало аксессуары из кролика.

Шапки воровали и перепродавали, поэтому их никогда не оставляли в гардеробе, а носили в руках или в пакете. Дорогой головной убор могли сорвать с головы, как это сделал в сериале «Слово пацана» Марат, когда догнал завуча на улице. В целях предотвращения кражи советские граждане пришивали к ним резинки, которые фиксировались под подбородком.

В сериале «Слово пацана» меховая шапка есть у мамы Андрея, у него самого, у Кощея и Желтого.

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Мохеровый шарф

Дополнением к меховой шапке в 1980-х был теплый мохеровый цветной шарф в полоску или в клетку. Такие аксессуары были практически у каждого. В сериале мохеровый шарф носит Марат и другие пацаны из банды.

Драповое пальто

Драповое пальто с меховым воротником, как у Андрея или Айгуль, было доступным предметом одежды. На ребенка или подростка его можно было приобрести в «Детском мире». Как правило, эту верхнюю одежду шили из 100-процентной шерсти, поэтому в них можно было ходить все холодное время года.

Драповые пальто были типичной зимней одеждой советских детей, в 1980-х куртки и китайские пуховики не были так распространены. В сериале в модной по тем временам куртке ходит Марат, но по сюжету у него достаточно обеспеченная семья.

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Капроновые колготки

В «Слове пацана» Адидас пытался подарить капроновые колготки медсестре из общежития, но она отказалась, заявив, что не может взять такую вещь у малознакомого человека.

Капроновые колготки в СССР были в страшном дефиците, поэтому женщины старались заполучить их любой ценой. Когда этот товар «выбрасывали» (в ходу было это слово. — NEWS.ru) на прилавки магазинов, за ним выстраивались огромные очереди.

Колготкам старались продлить жизнь: их хранили в холодильнике, считалось, что для них это «полезно», поползшие стрелки и дырки замазывали бесцветным лаком для ногтей, а также их штопали светлыми длинными волосами.

Кружевные воротнички и манжеты у школьной формы

В 1980-х в школу ходили в форме, за этим строго следили и могли отправить домой переодеваться. У девочек она была одинаковой — коричневые платья с фартуками. Но многим ученицам хотелось выделиться. Одним из способов были кружевные воротники и манжеты. Это могла быть как простая кружевная лента, так и вязанные на спицах бабушкой или мамой воротничок и манжеты, которые считались настоящим произведением искусства. Аксессуары школьной формы быстро пачкались, их нужно было регулярно стирать и отбеливать.

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Портфель

В СССР с портфелями, как у Андрея, ходили все ученики. Их шили из натуральной и искусственной кожи. Даже самые недорогие школьные портфели отличались высоким качеством и долго не изнашивались. Школьники часто использовали сумки не по назначению: катались с горки, использовали в качестве щита в битвах снежками, защищались ими в драках на переменах.

Свитер или джемпер с ромбами

В моде тогда были свитеры и джемперы с ромбами. В сериале такие можно заметить на Адидасе, Желтом и Кощее. В то время свитер могли заправить в брюки или джинсы, ориентируясь на образы западных звезд.

Спортивные костюмы

В 1980-х не только в Советском Союзе, но и во всем мире был бум спортивной моды. Вещи, предназначенные для тренировок, постоянно носили в обычной жизни. В сериале «Слово пацана» Марат объясняет новому другу Андрею, что ему обязательно нужен спортивный костюм, чтобы не выглядеть чушпаном, и дарит его. Мать мальчика была возмущена этим слишком дорогим подарком и требовала его вернуть.

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

В конце 1980-х появились спортивные костюмы фирмы Adidas. Синий и блестящий комплект с цветными вставками этого бренда, который считался шиком, мелькает в сцене на дискотеке. Тогда же появилась народная поговорка «Кто носит фирму „Адидас“, то завтра Родину продаст». У второй части фразы были и другие варианты, в том числе нецензурные.

Тельняшка

По сюжету Вова Адидас возвращается из Афганистана. В первой серии он в форме и при параде, дальше о его армейском прошлом напоминает бело-голубая в полоску тельняшка, которая выглядывает из-под одежды. Мужчины ходили в тельняшках в армии и продолжали надевать их после демобилизации. Как правило, их носили дома или на даче.

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Шапка фернанделька

В «Слове пацана» шапку фернандельку с помпоном и козырьком носит Андрей и другие ребята. Ее называли еще вальтовка, казанка, змиевка, карандаш, лопата, монголка. Шапку следовало правильно, по-пацански носить: надвинув до бровей или, наоборот, сдвинув на затылок, и никаких «посередине».

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

После выхода сериала «Слова пацана» фернандельки появились в продаже не только на сайтах частных объявлений, но и в онлайн-магазинах. «Шапка из сериала „Слово пацана“ — это стильный и теплый аксессуар, который точно оценят поклонники данного сериала», — пишут на сайте популярного маркетплейса креативные продавцы.

Читайте также:

5 киноляпов в сериале «Слово пацана», которые заметили зрители

Правда ли, что в Сеть слили 7-ю и 8-ю серии «Слова пацана»: какой сюжет

«Путь в никуда»: почему не стоит смотреть сериал «Слово пацана»