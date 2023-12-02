Глава Татарстана потребовал запретить сериал «Слово пацана»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рустам Минниханов

Глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал запретить к показу сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», поскольку в нем, по его мнению, романтизируется период в российской истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок. В ходе республиканского совещания он подчеркнул, что власти не имеют права допустить повторения событий прошлого.

Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. <...> Наш парламент, мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем, — заявил Минниханов.

Ранее с просьбой провести проверку сериала «Слово пацана» в РКН обратилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она убеждена, что картина способствует распространению преступной идеологии среди подрастающего поколения. Кроме того, омбудсмен полагает, что фильм может противоречить президентскому указу об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Многократно судимый житель Новосибирска в беседе с местным изданием выразил мнение, что сериал запрещать не нужно. Он отметил, что восприятие «Слова пацана» зависит от того, какое воспитание человеку дали в семье. По его словам, такое понятие, как «слово пацана» представлено в сериале в сакральном образе, однако у сибиряков оно большой ценности не имело.