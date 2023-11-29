В Крыму выросло количество оставшихся без света из-за непогоды граждан МЧС: количество оставшихся без света жителей Крыма выросло до 45 тысяч

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Число жителей Крыма, остающихся без света после непогоды, выросло до 45 тысяч, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев. По его словам, количество бригад, занимающихся устранением аварий, также увеличено до 201.

По состоянию на 13:00 у нас без электроэнергии остается порядка 45 тысяч человек. Вместе с тем увеличено количество бригад до 201, также 180 единиц техники привлечено к восстановительным работам, — сказал он.

По его словам, пока по Крыму остаются без тепла шесть котельных. Они обслуживают в том числе и социально значимые объекты. Они заработают после восстановления электроэнергии.

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что без света в республике остаются 43 тысячи человек. Он отметил, что дал поручение найти дополнительные силы для устранения неполадок в кратчайшие сроки.

До этого председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов во время заседания парламента заявил, что сумма ущерба, нанесенного республике штормовым ветром, превысила 1,3 млрд рублей. Об ущербе более чем на 802 млн рублей доложили муниципалитеты. 250 млн приходятся только на Бахчисарайский район. По его словам, подсчет продолжается.