«Понт босяцкий»: четырежды судимый оценил сериал «Слово пацана» Судимый сообщил, что сериал «Слово пацана» не нужно запрещать

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Сериал «Слово пацана» не нужно запрещать, сообщил в беседе с новосибирским порталом NGS.ru четырежды ранее судимый местный мужчина. От отметил, что в конце 80-х такие банды, что показаны в сериале, также существовали в Новосибирске, только в меньших масштабах. По его мнению, восприятие «Слово пацана» зависит от того, какое воспитание у человека идет в семье.

Опасен ли сериал для молодежи? Это палка о двух концах. Разумный подросток почерпнет для себя здравое зерно: что хорошо, а что плохо. Неразумный увидит преступные варианты. Всё идет от воспитания, от семьи. Какую картину мира нарисовал себе ребенок с помощью взрослых, ту он и будет разукрашивать, — считает мужчина.

Бывший арестант также назвал понятие слово пацана «босяцким понтом». По его мнению, это понятие представлено в сериале в сакральном образе. Однако у сибиряков оно большой ценности не имело.

Да это просто понт босяцкий. Конечно, просто так раздавать слово пацана было нехорошо, но это больше сводилось к обычному общечеловеческому правилу стараться держать свое слово, — добавил он.

Ранее с просьбой провести проверку сериала «Слово пацана» в РКН обратилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, картина способствует распространению преступной идеологии среди подрастающего поколения. Кроме того, омбудсмен полагает, что фильм может противоречить президентскому указу об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.