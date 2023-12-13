«Вирус, входящий в головы молодежи»: тренер по ММА о «Слове пацана» Тренер по ММА Исмаилов назвал сериал «Слово пацана» вирусом для молодежи

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Подростки всегда подражают персонажам, которых видят на экране, и сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» в этом отношении может быть весьма опасен, заявил NEWS.ru известный тренер MMA Рамазан Исмаилов. По его словам, на сериал должны обратить внимание Министерства образования или культуры.

«Слово пацана» видел по отрывкам. Считаю, что это очень плохой сериал. Это вирус, входящий в головы молодежи. Уже видел людей, подражающих героям из «Слова пацана». Этим должно заняться Министерство образования или культуры. В детстве я сам много информации впитывал через телевизор, смотрел Джеки Чана и тренировался, как Джеки Чан, смотрел на ван Дамма и становился ван Даммом. Молодежь смотрит сериал и начинает на жаргоне разговаривать, стрелки забивать. Это очень плохо, — сказал Исмаилов.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал запретить к показу «Слово пацана» после выхода первых серий картины. По его мнению, в сериале романтизируется период в российской истории, который связан с появлением уличных подростковых группировок.

Экс-боец UFC Алексей Олейник в разговоре с корреспондентом NEWS.ru также раскритиковал сериал «Слово пацана». Он назвал проект «пропагандой воровской жизни» и добавил, что ему не нравится шум вокруг этой темы и ее популяризация.