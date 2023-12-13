Бывший боец UFC Олейник оценил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Экс-боец UFC Алексей Олейник раскритиковал сериал «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не направлен на то, чтобы молодежь занималась созидательными вещами, такое мнение NEWS.ru выразил бывший боец UFC Алексей Олейник. Он назвал проект «пропагандой воровской жизни».

Говорить про сериал «Слово пацана» — это возвеличивать подростковые полукриминальные темы. Можно добавить еще пропаганду наркотиков, пропаганду, как держать район, пропаганду «щемить» кого-то, пропаганду воровской жизни и так далее. Это все глупости. Хочешь ли ты, чтобы твой ребенок этим занимался? Чтобы он шел из школы на проход между домами — держать район или делать что-то похожее. Я не хочу, чтобы мои дети или соседские в этом участвовали, — сказал Олейник.

Экс-боец UFC добавил, что ему не нравится шум вокруг этой темы и ее популяризация.

Людям разное нравится. Кому-то нравятся фильмы для взрослых, кому-то — про дачу или что-то еще. Если это ведет к хорошему, к положительному, если это меняет в лучшую сторону сознание или жизнь, согласен, это должно быть. Если это ведет к тому, что начинаются убийства, появляются маньяки и распространяются наркотики, преступность молодеет и звереет... Что за фигня? Мы будем жить в негативе и сумасшедшем стрессе, — считает спортсмен.

При этом, по его мнению, неправильно ставить знак равенства между сериалом и ростом преступности. Сериал не повышает рост преступности сам по себе, но «пропагандировать нужно что-то хорошее», уверен Олейник.

Ранее российский актер Сергей Романович, известный по ролям в сериалах «Ольга», «Метод» и «Кухня», признался, что отказался сниматься в сериале «Слово пацана» по религиозным соображениям. Он пояснил, что принял такое решение из-за наличия постельных сцен в сценарии. Он добавил, что теперь жалеет об отказе от съемок.