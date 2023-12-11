Российский актер отказался от съемок в «Слове пацана» и пожалел Актер Романович отказался сниматься в «Слове пацана» из-за постельных сцен

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Романович

31-летний российский актер Сергей Романович, известный по ролям в сериалах «Ольга», «Метод» и «Кухня», признался, что отказался сниматься в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» по религиозным соображениям, пишет Общественная служба новостей. Актер отметил, что принял такое решение из-за наличия постельных сцен в сценарии, говорится в сообщении. Романович пояснил, что проходил пробы на роль Вовы Адидаса, которую впоследствии исполнил актер Иван Янковский, и жалеет об отказе от съемок.

Хочу поделиться с вами актерской болью упущенных возможностей. Я отказался на этапе проб, и я понятия не имею, утвердили бы меня или нет, — заявил Романович.

Романович подчеркнул, что принял ислам и из-за своих религиозных убеждений не соглашается принимать участие во многих интересных проектах, где есть откровенные сцены и нецензурная брань.

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что не выявил нарушений российского законодательства в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В ответе ведомства говорится, что многосерийный фильм распространяется со знаком «18+», а анализ первых пяти серий показал, что нарушений действующего законодательства Российской Федерации в сериале нет. Это означает, что ленту Жоры Крыжовникова не запретят в России.

До этого запретить к показу картину «Слово пацана» требовал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. По мнению чиновника, в сериале романтизируется период в российской истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок. Глава региона считает, что власти не имеют права допустить повторения событий прошлого.