Экс-боец MMA прогорел на необычном бизнесе

Как пишет Telegram-канал Mash на спорте, бывший боец MMA Магомед Исмаилов потерпел неудачу в бизнесе по доставке халяльных продуктов. По данным канала, его компания «Ясмина фуд», созданная совместно с имам-хатыбом московской мемориальной мечети и членом судейской комиссии конкурса чтецов Корана, не смогла добиться коммерческого успеха.

Mash на спорте утверждает, что, несмотря на наличие сертификатов от Духовного управления мусульман России и заявления о статусе крупного интернет-магазина, проект оказался провальным. Канал обращает внимание, что в одной из социальных сетей у компании всего четыре подписчика.

До этого стало известно, что бизнес-активы телеведущей Юлии Высоцкой продемонстрировали впечатляющие финансовые результаты за 2024 год, совокупная выручка юридических лиц, связанных с ней, достигла 139 млрд рублей. Чистая прибыль этих компаний превысила 5 млрд рублей. Основной вклад в эти показатели внесли предприятия аптечного сектора.

Ранее американская компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, сообщила о снижении финансовых результатов. Отчетность за второй квартал 2024 года показала падение прибыли на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $1,172 млрд долларов (около 92,7 млрд рублей).