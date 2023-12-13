В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина Песков: Путин проводит совещания в рамках подготовки к прямой линии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин провел подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии, интересовался вопросами, которые задают россияне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала. По его словам, такие совещания проходят ежедневно.

Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством администрации президента достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии. Естественно, он интересовался теми обращениями, которые поступили и продолжают поступать от граждан, на чем граждане делают акцент, каких вопросов больше, каких меньше, — рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин, готовясь к тематическим вопросам, разговаривает с министрами и руководителями ведомств, а также своими помощниками по экономическим темам. Пресс-секретарь президента считает, это очень напряженным процессом. Он уточнил,что глава государства занимается этим «уже два дня».

Ранее сообщалось, что кол-центр «Народного фронта» принял уже свыше двух миллионов обращений от россиян к предстоящей прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 20-я по счету прямая линия Путина состоится 14 декабря. Почти 1,3 млн звонков поступило от россиян в кол-центр, который также принял около 90 тысяч заявок от граждан в соцсетях. Помимо того, зафиксировано свыше 500 тысяч обращений в виде СМС и ММС-сообщений.