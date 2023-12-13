«У вас миллиарды уворовали»: самые яркие моменты прямых линий Путина

Фото: Kremlin.ru

14 декабря пройдет прямая линия президента России Владимира Путина. В этом году мероприятие совместили с традиционной ежегодной Большой пресс-конференцией главы государства. Прием вопросов, на которые предстоит ответить российскому лидеру в режиме онлайн, уже идет. NEWS.ru вспоминает о самых ярких и забавных случаях, происходивших на этих мероприятиях в предыдущие годы.

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Традиция ежегодных встреч лидера РФ с прессой в рамках большой конференции зародилась еще в первый президентский срок Владимира Путина — с мероприятия, состоявшегося 18 июля 2001-го. 24 декабря того же года был дан старт марафону прямых линий. Впрочем, позднее они поменялись местами — пресс-конференцию стали созывать в декабре, а прямые линии перенесли на теплое время года, и многие коллективные вопросы россиян записывались под открытым небом.

В этом году два этих мероприятия было решено объединить. 14 декабря на одной площадке с президентом смогут пообщаться представители федеральных и региональных СМИ и рядовые граждане РФ. Мероприятие предваряет выборы главы государства, намеченные на 17 марта, — о своих планах принять в них участие Путин объявил ранее. Символична и дата: перед предыдущей президентской кампанией 2018 года прямую линию также организовали 14 декабря.

Традиционно такие выступления Путина длятся по несколько часов и запоминаются афористичными цитатами, забавными моментами. Вот некоторые из них.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости18 октября 2007 года. Владимир Путин во время прямой трансляции из Кремля ответил на заданные вопросы в ходе прямых телевизионных включений, по телефону и через Интернет Фото: Владимир Родионов/РИА Новости18 октября 2007 года. Владимир Путин во время прямой трансляции из Кремля ответил на заданные вопросы в ходе прямых телевизионных включений, по телефону и через Интернет

«Это правда вы?»

В 2007 году на прямую линию удалось дозвониться женщине, которая в ответ на приветствие телекорреспондента сразу же заявила, что разговаривать будет исключительно с президентом. После этого россиянку поприветствовал Владимир Путин и между ними завязался такой диалог:

— Это вы?

— Я. Добрый день! Да.

— Это правда вы?

— Правда.

— А раньше тоже были вы, да?

— И я был раньше, да.

— Ой господи, спасибо вам большое за все! Огромное спасибо!

На этих словах связь прервалась. Однако президент в прямом эфире поблагодарил женщину за высокую оценку своей деятельности и пообещал, что власти предпримут все необходимое, чтобы достичь целей, стоящих перед страной.

«Спасибо, Вова»

Журналистка из Приморья Мария Соловьенко после пресс-конференции 2012 года стала настоящей знаменитостью. Она обратилась к президенту с вопросом о деятельности бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова и связанном с ним коррупционном скандале. «Что вы можете о нем сказать? Что делать, чтобы вернуть украденные деньги? У вас ведь миллиарды уворовали, знаете?» — спросила она. Путин, начав отвечать Соловьенко, перешел на «ты» и предложил ей сесть.

— Маша, садись, пожалуйста.

— Спасибо, Вова.

На журналистку после мероприятия обрушился шквал критики — за бестактность, но сама Соловьенко отвечала, что ничего плохого в своей реплике не видит. Да и президент позже признавался, что ему было приятно услышать такое обращение, ведь ранее его так называла мама.

«Всю водку не выпить»

Рекордной по продолжительности стала прямая линия в апреле 2013 года — 4 часа 47 минут. Одним из самых ярких ее моментов был ответ Владимира Путина на «вечный» вопрос «Когда все будет хорошо?».

«Люди, которые любят выпить, у нас говорят так, что всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо. Всё, наверное, никогда не будет хорошо. Но мы будем к этому стремиться», — нашелся президент.

«Я вас люблю»

В конце того же 2013 года, уже на большой пресс-конференции, Владимира Путина ждал необычный диалог с репортером газеты «Собеседник». Елена Мильчановска принесла на мероприятие номер своего издания, в которым была напечатана ее совместная с президентом фотография. «Помните нашу майскую встречу?» — спросила она. «Конечно», — не без иронии в голосе ответил Путин. (Как рассказывала сама журналистка, с президентом до этого она встретилась во время парада 9 мая. — NEWS.ru.) Но на пресс-конференции беседа пошла по непредсказуемому сценарию — девушка призналась главе государства в своих чувствах.

«У меня после нее [встречи с президентом] наладилась личная жизнь, вышла замуж наконец-то. Но не за вас, за своего мужа, не поймите неправильно. Я вас люблю платонически», — объяснила Мильчановска. Затем она попросила Путина уделять побольше внимания бумажной прессе и получила обещание президента сделать все возможное, чтобы решить проблему печати.

«Кваску-то махнули?»

Одним из самых запоминающихся моментов в истории пресс-конференций можно назвать выступление журналиста Владимира Маматова из Кирова в 2014 году. За три минуты Маматов успел не только пообщаться с главой государства, но и разрекламировать на всю страну локальный бренд «Вятский квас».

Если коротко, то вопрос звучал так: «Почему основные торговые сети не берут вятский квас вместо „Пепси“ и „Кока-колы“?» Однако обращал на себя внимание не столько вопрос, сколько замедленный темп речи самого Маматова. Путин в ответ предположил: «Чувствую, кваску-то махнули?»

После этого в зале раздался смех, однако провинциального репортера это ничуть не смутило. Маматов признался, что хотел угостить президента напитком, но пронести квас в зал не позволила охрана. После этого диалог вернулся в серьезное русло, глава РФ призвал продвигать отечественные напитки и отвоевывать национальный рынок у заграничных брендов.

Чуть позже необычной манере кировчанина говорить нашлось объяснение: его коллеги из газеты «Репортеръ» рассказали, что Маматов перенес два инсульта, после которых его речь до конца не восстановилась. Сам журналист вспоминал, что к нему после мероприятия подходил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который объяснил, что ответ Путина был шуточным.

«Прикажите купить собаку»

В 2015 году на прямую линию поступил вопрос, отправленный ММС-сообщением. Прислала его россиянка по имени Елена: «Уважаемый Владимир Владимирович! У меня к вам не вопрос, а огромная просьба. У моей подруги 25 апреля день рождения. Ей исполняется 40 лет. Она очень хочет в подарок собаку. Мы, ее подруги, готовы даже эту собаку оплатить. А муж против. Он — полковник в отставке, человек железный, как все наши доблестные военные. Но Верховному Главнокомандующему не сможет отказать. Пожалуйста, просто скажите ему: „Борис, ты не прав. Разреши жене собаку“. Мы уже все перепробовали».

Женщина приложила к сообщению фото с псом породы корги, подписав: «Это «наша собака».

Путин тогда ответил, что приказать Борису ничего не может, а если Борис в ответ посоветует президенту разобраться с собственными делами, то будет прав. Однако президент предложил выработать совместный план действий — например, чтобы он вместе с женщинами попросил Бориса пойти навстречу просьбам по поводу собаки. «А жена могла бы сказать: „Нет, не надо мне собаку, я сделаю так, как ты хочешь“. Уверен, после этого он ей не только собаку, он ей слона подарит», — пошутил президент. И добавил: «А может, еще и шубу пообещает».

Обращение подруги к Путину помогло. Как стало известно позднее, полковник Борис Фадеев все же выполнил просьбу супруги и привез домой пса, которого назвали Гошей.

«Тонули как-то Порошенко и Эрдоган»

Самым неожиданным на прямой линии в апреле 2016 года стал вопрос 12-летней школьницы Вари Кузнецовой. «Если бы тонули Порошенко и Эрдоган, кого бы вы спасли первым?» — процитировала девочку ведущая. Стоит напомнить, что в тот момент у России были непростые отношения и с Украиной, и с Турцией.

Путин, усмехнувшись, признался: Варя своим вопросом поставила его в трудное положение. Однако в итоге президент ответил серьезно: «Если кто-то решил утонуть, спасти его уже невозможно. Но мы, конечно, готовы протянуть руку помощи и руку дружбы любому нашему партнеру — если он сам этого хочет».

«Донбасс порожняк не гонит»

Слово на пресс-конференциях Путина предоставляют не только российским, но и зарубежным журналистам. В 2019 году пообщаться с президентом удалось постоянному гостю мероприятия — собкору киевского агентства «УНИАН» Роману Цимбалюку, позднее внесенному Минюстом РФ в список иноагентов. Диалог начался с его реплики о том, что ни у него, ни у его коллег нет проблем с работой в России. Дальше журналист предположил, что если бы украинские танки стояли на Кубани, то отношение к Украине было бы другим.

«Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?» — парировал Путин, и зал засмеялся.

После короткой словесной дуэли по поводу танков Цимбалюк задал основной вопрос, поинтересовавшись, будет ли газовая война и когда Москва намерена расформировать администрации в Луганске и Донецке. «Вы их называете республиками, а в Минских соглашениях их нет», — заявил киевский журналист.

Путин напомнил, что в документе стоят подписи представителей республик, а также прописаны права, на которые претендуют их жители. Говоря о возможных попытках силовым способом решить вопрос Донбасса, российский лидер напомнил местную поговорку: «Известная фраза — „Донбасс порожняк не гонит“. Она, конечно, такая хулиганская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут».

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