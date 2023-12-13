Отъезд из РФ, уход с НТВ, критика СВО: куда пропала ведущая Лилия Гильдеева

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Телеведущая Лилия Гильдеева в прошлом году уволилась с канала НТВ и уехала из России. Где сейчас может находиться журналист, что она говорила про спецоперацию?

Почему Лилия Гильдеева уволилась с НТВ

Лилия Гильдеева много лет проработала на телеканале НТВ ведущей информационных программ. В марте прошлого года стало известно, что она уволилась и уехала из России.

Об ее увольнении сообщил блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В пресс-службе канала подтвердили информацию. Документы журналист подписала, уже находясь за границей.

«Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление», — рассказывал Варламов.

Гильдеева начала работать на телеканале НТВ в 2006 году. Вела такие передачи, как «Сегодня в 22:45», «Сегодня. Итоги».

В апреле 2008 года президент России Владимир Путин выписал телеведущей благодарность «за информационное обеспечение и активную общественную деятельность по развитию гражданского общества в Российской Федерации». В июле 2021 года она получила благодарность «за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу».

Что Лилия Гильдеева говорила про спецоперацию

С 2022 году Лилия Гильдеева дала только одно интервью интернет-изданию The Insider (включено Министерством юстиции России в реестр СМИ-иноагентов), в котором она рассказала, почему уехала из России. В ходе беседы телеведущая осудила проведение спецоперации и заявила, что не видела для себя другого выхода, кроме как отъезда.

Где сейчас может находиться Лидия Гильдеева

На момент интервью The Insider, в конце марта прошлого года, Лилия Гильдеева находилась в Турции.

Неизвестно, где она живет сейчас и чем занимается. Некоторые пользователи Сети утверждают, что журналист вместе с мужем и сыном проживает в Италии, другие считают, что они находятся в Америке.

В соцсетях телеведущей нет свежих фотографий и постов.

Кто еще из телеведущих уехал из РФ после начала СВО

Жанна Агалакова уволилась с Первого канала после начала спецоперации и призвала россиян не смотреть телевизор, назвав его «машиной для промывки мозгов». Также телеведущая выразила сожаление, что не подала в отставку раньше. Предположительно, сейчас она живет во Франции.

Рената Литвинова уехала из России в конце февраля 2022 года, почти сразу после начала СВО, и перебралась в Париж вместе с подругой, певицей Земфирой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) до отъезда из России долгие годы работал на Первом канале. С 2016 года он вел детское шоу талантов «Лучше всех», а в 2017 году занял место Андрея Малахова в передаче «Сегодня вечером». В 2022 году юморист вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми переехал в Израиль, а затем на Кипр.

Юрий Дудь уехал из России в апреле прошлого года — после того как Минюст РФ признал его иноагентом. Блогер пытался оспорить данный статус, но суд отклонил его иск. Кроме того, в 2022 году телеведущего признали виновным в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. После отъезда Дудь какое-то время скрывал свое местоположение, но вскоре стало известно, что он вместе с семьей проживает в Испании.

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