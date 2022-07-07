Дудь останется иноагентом Суд отклонил иск Дудя, оспаривававшего статус иноагента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрий Дудь

Суд отклонил иск блогера и журналиста Юрия Дудя (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), который пытался оспорить этот статус, сообщает Telegram-канал «Осторожно новости». Иск был зарегистрирован в Лефортовском суде Москвы 1 июня. В реестр блогер попал 15 апреля.

В Минюсте заявили, что признание Дудя иноагентом законно. А причиной стали засекреченная от YouTube сумма денег, интервью с Катериной Гордеевой, в которой усмотрели связь с «Медузой» (внесено в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), Александром Гордоном, Тимой Белорусских, а также интервью «Сибирь.Реалии» (внесено в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента​).

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Дудя внесли в список иноагентов, поскольку он проводил «политическую линию», формирующуюся за рубежом.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ужесточить законодательство в отношении иностранных агентов, экстремистов и террористов. В своем Telegram-канале он отметил, что эти меры нужно принять в короткие сроки.