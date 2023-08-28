«Я сейчас никто, плачу о матери»: как живет уехавшая из РФ Рената Литвинова

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Рената Литвинова

Актриса и режиссер Рената Литвинова уехала из России в конце февраля 2022 года, почти сразу после начала СВО, и перебралась в Париж вместе с подругой Земфирой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Как сложилась судьба артистки за границей и почему она перестала приезжать в Россию?

Почему Рената Литвинова уехала из России

Отправиться в Париж, где у нее была собственная квартира, Литвинова решила сразу после начала спецоперации на Украине. Первое время артистка не отвечала на вопрос, вернется ли она назад, а также не сообщала о судьбе спектаклей в МХТ имени Чехова со своим участием.

В театре говорили, что актриса приболела, что подтверждалось снимками из французской больницы. О своем недуге Литвинова тоже предпочитала молчать, лишь однажды подписав кадр из клиники словами: «Сегодня. В окне солнце».

Сын Олега Табакова Павел рассказал, что Рената Литвинова действительно уехала за границу «подлечиться», и пояснил, что она находится под тщательным наблюдением специалистов. Он также предположил, что в скором времени актриса может вернуться в Москву.

«Рената Литвинова по состоянию здоровья отлучилась в Париж. Пока госпиталь, где она находится, запретил ей летать. Возможно, она вернется, мы продолжим играть, и никаких проблем не будет. Конечно, это не от меня зависит. Но, надеюсь, так случится», — сказал сын Табакова.

После выяснилось, что отъезд актрисы обернулся сорванными спектаклями в МХТ имени Чехова, худрук Константин Хабенский был вынужден срочно искать ей замену. К тому же по вине артистки пришлось отменить гастроли в Санкт-Петербурге.

После этого Литвинова обратилась к публике в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) и извинилась.

«Так мечтала, мы с артистами так мечтали! О гастролях в Санкт-Петербурге, ждали — показать спектакль „Звезда вашего периода“ любимой публике — не приеду. И прошу прощения у моих зрителей и у моих артистов — надеюсь, мы еще сыграем? Спасибо вам за понимание. Я не пропадаю», — написала актриса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рената Литвинова

Как Ренате Литвиновой живется в Париже

В июне 2022 года Литвинова пожаловалась на судьбу, заявив в блоге, что за свои 55 лет пережила то, что не случилось бы и за 100 лет.

Свою историю актриса назвала «трактатом о быстрой жизни» и рассказала о невероятно сложном жизненном пути, который ей пришлось пройти.

«Вплоть до инквизиции, признаний, крахов, обнулений, воровства всех мастей (от материального и до бесконечности), кстати, предательств, огромного вранья величиной с мир, что урок мне тоже. Судьба догоняет в десять раз быстрее. Готовимся к новым», — сообщила Литвинова.

Через некоторое время 56-летняя Литвинова заявила, что освоилась в Париже и впервые почувствовала настоящую свободу.

«Я разрешила себе все — сидеть, не вставая, вечность, пропустить все встречи, съесть макароны, чипсы, выпить все напитки, которые вроде бы никогда нельзя», — рассказала артистка.

Затем в интервью французскому журналу Acumen Литвинова сообщила, что начала свою жизнь с чистого листа. По ее словам, пришлось «трансформировать вынужденную эмиграцию в творческую экспансию».

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Рената Литвинова

«Я сейчас та самая никто, но вскоре буду чрезвычайно важна для людей, которые меня узнают. Я никто, кто превратится в нечто. Начиная жизнь заново, чувствую себя опять молодой, все открываю вновь. Но встала сегодня утром с чувством, что сейчас я самый удивленный человек на свете. Я поражена, я в шоке, я не могу прийти в себя от событий. Но поразительно, что это не делает меня самой злой, уничтоженной. Я удивлена во всех смыслах, но это меня не сломало, не сожгло», — рассказала она.

Литвинова отметила, во Франции стала больше работать, мечтает написать автобиографию, а также призналась, что плохо говорит по-французски.

«Может быть, когда у меня будет какая-нибудь седьмая жизнь, как у кошек, я успокоюсь и перейду в ранг просто писательницы. И как предсказала мне моя бабушка, я достигну своего главного успеха, когда напишу одну большую книгу. Возможно, опишу свою жизнь. Поверьте, там будет много глав! Мне сейчас нужно выучить французский язык. Я где-то читала: „И вдруг ее ударило молнией, и она заговорила на чистейшем французском языке!“ Я согласна на удар молнией ради этого», — сказала актриса.

Литвинова не раз заявляла, что скучает по родине и хочет вернуться в Россию, но ждет «подходящего момента».

«Что за вопрос — я не могу не хотеть вернуться», — ответила она на вопрос одного из поклонников в Сети.

Как Рената Литвинова стала моделью в 55 лет

После переезда в Европу Литвинова стала часто появляться в компании креативного директора бренда Balenciaga грузинского дизайнера Демны Гвасалии, а также участвовать в его показах в качестве модели вместе с Ким Кардашьян, Дуа Липой, Николь Кидман и Наоми Кэмпбелл. Актриса назвала модельера гением, а себя — счастливой женщиной, которой удалось прикоснуться к его творчеству.

«Демна — такая величина, человек высокого качества! Гениальный художник, он отменил все старое в моде и запустил все новое, совершил своего рода революцию. Мне ничего не идет, кроме его платьев. Вот у меня есть одно, второе, третье, а мне нужно еще 150 его платьев», — заявила артистка.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Рената Литвинова

Что осталось у Литвиновой в России

В январе 2023 года Литвинова сообщила, что ненадолго приехала в Москву на юбилей матери.

«Еду к маме на день рождения. 85 лет. Дорога через Питер», — написала актриса в своем блоге.

Затем в интервью французскому каналу Arte Литвинова призналась, что очень переживает о ее судьбе, а также скучает по друзьям.

«У меня там мама. Она уже довольно взрослая, и я не могу ее перевезти. Боже мой, я сейчас заплачу! Конечно, в России осталось много близких людей», — заявила она.

У актрисы в Москве есть дорогостоящая недвижимость. Литвинова владеет четырехкомнатной квартирой в Трехпрудном переулке, которая стоит около 80 миллионов рублей, а также участком в 9 соток в ДСК «Советский писатель» у деревни Жуковки, там стоит дом площадью 213 квадратных метров.

В марте 2023 года появилась информация о том, что Земфира переписала на Литвинову свою квартиру на Фрунзенской набережной площадью 85 кв метров в Москве. Стоимость апартаментов оценивается примерно в 60 млн рублей.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Рената Литвинова

Сколько Рената Литвинова зарабатывала в России

Летом 2022 года стало известно, что за каждый выход на сцену МХТ имени Чехова Литвиновой платили по 80 тыс. рублей.

Также сообщалось, что подруга актрисы Земфира за написание песен к ее спектаклям получила 1 млн 150 тыс. рублей по двум госконтрактам. Сама же Литвинова заработала на родине 5,8 млн рублей по девяти госконтрактам, заключенным с МХТ имени Чехова.

Помимо этого стало известно, что за написание пьесы под рабочим названием «Звезда вашего периода» Литвинова получила 990 тыс. рублей. За постановку этой же пьесы — еще 1,5 млн рублей. В качестве авторского вознаграждения за это же произведение актриса получила 100 тыс. рублей однократно и каждый раз по 12,5% от продажи билетов.

После отъезда из России заработки актрисы резко снизились. Литвинова рассказала, что ее фильм «Северный ветер» убрали из проката по «не зависящим от кинотеатров обстоятельствам».

«Прокат, спецпоказ „Северного ветра“ — всё отменено. Внезапно», — сообщила актриса в своем блоге.

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