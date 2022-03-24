Уехавшая из России в Париж Литвинова покаялась перед публикой

Рената Литвинова, покинувшая Россию из-за событий на Украине, вышла на связь с поклонниками. Актриса пребывает в Париже со своей подругой Земфирой, она заявила, что не приедет, пишет Teleprogramma.pro.

Отъезд актрисы обернулся сорванными спектаклями в МХТ имени Чехова, где Константин Хабенский срочно ищет ей замену. К тому же по вине артистки оказались сорваны гастроли в Санкт-Петербурге.

Никак не комментировавшая свой побег Литвинова наконец-то обратилась к публике в микроблоге и извинилась.

Так мечтала, мы с артистами так мечтали! О гастролях в Санкт-Петербурге, ждали — показать спектакль «Звезда вашего периода» любимой публике — не приеду... И прошу прощения — у моих зрителей и у моих артистов — надеюсь, мы ещё сыграем? Спасибо вам за понимание... Я не пропадаю, — написала актриса.

Ранее сообщалось, что покинувшая Россию из-за событий на Украине Вера Брежнева сейчас находится в Италии. У певицы в этой стране есть два роскошных особняка, где на данный момент она пребывает вместе с младшей дочерью.