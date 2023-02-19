Режиссер и актриса Рената Литвинова сообщила в своем Telegram-канале, что прибыла в Россию. Через Петербург она едет на празднование юбилея своей матери.
Еду к маме на день рождения. 85 лет. Дорога через Питер, — написала Литвинова.
Рената Литвинова вместе с певицей Земфирой (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) уехала из страны весной 2022 года, после начала специальной военной операции. При этом Литвинова обосновалась в парижской квартире еще до начала СВО. Земфира же продолжает гастролировать по городам Европы.
В августе 2022 года сеть кинотеатров «Каро» отменила спецпоказ и прокат фильма Литвиновой «Северный ветер». Организаторы заявили, что не могут комментировать причину отмены показа. До этого Литвинова заявляла, что хотела бы вернуться в Россию.
В начале осени в Россию приезжала певица Алла Пугачева. Но уже спустя месяц она вернулась вместе с детьми в Израиль.