Рената Литвинова назвала причину внезапного возвращения в Россию Рената Литвинова вернулась в Россию

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Рената Литвинова

Режиссер и актриса Рената Литвинова сообщила в своем Telegram-канале, что прибыла в Россию. Через Петербург она едет на празднование юбилея своей матери.

Еду к маме на день рождения. 85 лет. Дорога через Питер, — написала Литвинова.

Рената Литвинова вместе с певицей Земфирой (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) уехала из страны весной 2022 года, после начала специальной военной операции. При этом Литвинова обосновалась в парижской квартире еще до начала СВО. Земфира же продолжает гастролировать по городам Европы.

В августе 2022 года сеть кинотеатров «Каро» отменила спецпоказ и прокат фильма Литвиновой «Северный ветер». Организаторы заявили, что не могут комментировать причину отмены показа. До этого Литвинова заявляла, что хотела бы вернуться в Россию.

В начале осени в Россию приезжала певица Алла Пугачева. Но уже спустя месяц она вернулась вместе с детьми в Израиль.