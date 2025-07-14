Квартира в центре Москвы, дача, киношкола: кому достанется наследство Митты

Сегодня, 14 июля, скончался народный артист России режиссер Александр Митта. Он запомнился по фильмам «Как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий», «Экипаж» и многим другим. За что Митта невзлюбил актрису Александру Яковлеву, почему Ольга Будина плакала во время работы с ним и кто получит его наследство — в материале NEWS.ru.

Как началась карьера Митты

Будущий режиссер культовых советских и российских фильмов родился в марте 1933 года в Москве в семье инженеров. Родная фамилия режиссера — Рабинович, Митта — творческий псевдоним. По окончании школы Александр поступил в МИСИ на архитектурный факультет. Он также подрабатывал графиком и карикатуристом в юмористических и литературных журналах.

В 1960-м Митта закончил режиссерский факультет ВГИКа. Через год он выпустил кинодраму о советской школе «Друг мой, Колька». Друживший с Миттой в нулевые кинокритик Александр Шпагин вспомнил в беседе с NEWS.ru, каким был режиссер в начале карьеры.

«Была история, лет в 11 я присутствовал на творческом вечере Александра Наумовича. Он был тогда начинающим режиссером. Очень ярко вещал, говорил, что снимает „Сказку странствий“ — новый для нашей страны жанр фэнтези, обещал, что фильм порвет всех конкурентов. Он же был эксцентричным человеком, слушать его было интересно. Но „Сказка странствий“ не порвала. Хотя у картины есть фанаты, ее вспоминают», — отметил Шпагин.

Александр Митта в роли Владика (в центре), Юрий Визбор в роли Алика (справа) в сцене из фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь» Фото: РИА Новости Александр Митта на съемках кинофильма «Точка, точка, запятая». Киностудия «Мосфильм». 1972 год Фото: РИА Новости Валерий Сторожик, режиссер фильма Александр Митта и 8-летняя актриса Ксения Пирятинская, 1984 год Фото: Марина Юрченко STF / РИА Новости Александр Митта, Татьяна Аксюта (Марта), Андрей Миронов (Орландо) на съемках фильма «Сказка странствий» Фото: Igor Gnevashev/Russian LookGlobal Look Press Александр Митта, режиссер фильма «Экипаж», получает приз ХIII Всесоюзного кинофестиваля Фото: Ратушенко /РИА Новости Александр Митта (справа) и Гарик Сукачев во время съемок фильма «Затерянный в Сибири», 1989 год Фото: Малышев Николай /ТАСС Владимир Путин вручает Государственную премию РФ режиссеру-постановщику телевизионного многосерийного фильма «Граница.Таежный роман» Александру Митте, 2001 год Фото: Сергей Величкин / РИА Новости Александр Митта перед началом церемонии открытия VIII Международного кинофестиваля «Дух огня», 2010 год Фото: Веремейчик Константин/ITAR-TASS Александр Митта с супругой Лилией на юбилейном вечере «Кино между адом и раем» в Доме кино, 2008 год Фото: Красильников Станислав/ITAR-TASS Петр Тодоровский и Александр Митта (слева направо) на церемонии открытия XIX кинофестиваля «Кинотавр», 2008 год Фото: Клюшкин Виктор/ ITAR-TASS Карен Шахназаров и режиссер Александр Митта (слева направо) во время творческого вечера, посвященного его 80-летнему юбилею Фото: Мудрац Александра/ ITAR-TASS Председатель жюри кинорежиссер Александр Митта перед началом церемонии открытия XXIV Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр», 2013 год Фото: Матыцин Валерий / ITAR-TASS Юлий Гусман и режиссер Александр Митта (слева направо), получивший специальный приз Совета Академии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа, 2017 год Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Будина плакала бесконечно»

Критик напомнил, что фильм Митты «Экипаж» стал одной из лучших картин советского кинонаследия. «Крайне удачная работа, полетел, как комета, на ходу обрастая энергетикой, смыслами», — пояснил эксперт.

По словам собеседника, сам Митта любил киноленту, однако негативно отзывался об исполнительнице главной женской роли — Александре Яковлевой. Режиссер был недоволен, что после съемок в «Экипаже» она снималась «в чем попало ради денег», напомнил Шпагин.

Некоторые коллеги вспоминают Александра Наумовича как человека с жестким характером. Известный постановщик сцен с животными в кино Виктор Зуйков, который работал с Миттой на съемках фильма «Граница. Таежный роман», рассказал NEWS.ru, что многие актеры в силу возраста были не готовы к такому поведению режиссера.

«Александр Наумович дотошно прорабатывал каждую сцену, кричал, топал ногами. А актрисы — молодые, неопытные — не привыкли к такому. Ольга Будина постоянно плакала. На нервной почве у нее пошли волдыри на ногах и руках, пришлось закрывать одеждой с длинными рукавами», — вспомнил Зуйков.

По словам Шпагина, Будина, вероятно, не привыкла к такой форме общения. «А например, снимавшаяся в этой же ленте Рената Литвинова рассказывала мне, что ей было очень комфортно с Миттой. Он привлекал ее своей эксцентрикой как режиссер и творческий человек… При своем взрывном и экспрессивном характере он был одним из самых легких людей, которых я когда-либо встречал. С ним можно было быть предельно искренним. А еще он танцевал очень смешно, я любил на творческих застольях показывать, как Митта танцует. Все вокруг хохотали, а он громче всех», — отметил Шпагин.

Сама Будина сказала в беседе с NEWS.ru, что с большой теплотой вспоминает Митту и очень благодарна судьбе за возможность работать с ним. Она назвала его величайшим режиссером нашего времени.

Ольга Будина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что подкосило здоровье Митты

По словам Шпагина, Митта не считал себя гениальным режиссером, поэтому легко мог признавать ошибки и провалы. «Он ни о чем глобально в жизни не жалел. Говорил: „Мне все равно, что было вчера. Мне интересно, что происходит сейчас“. Когда устал от режиссуры, создал собственную киношколу и с удовольствием преподавал, его очень любили студенты», — отметил собеседник.

Он также вспомнил, что Митта был примерным семьянином и всю жизнь любил лишь единственную жену, художницу Лилию Майорову. «Посторонние женщины его не интересовали совсем», — добавил Шпагин.

В браке Митты и Майоровой родился сын Евгений. Он стал режиссером и художником, у него двое детей. Жена Митты умерла два года назад. Директор Киношколы Александра Митты Геннадий Иванов рассказал NEWS.ru, что ее уход ухудшил моральное и физическое состояние режиссера. «До этого приезжал, смотрел новые работы учеников, и все вместе обсуждали — живо всем интересовался. А после ухода супруги замкнулся в себе. Хотя я отправлял ему работы студентов почти до последнего его дня. А потом он попал в больницу и уже не отвечал на звонки», — рассказал Геннадий Валерьевич.

Он также подчеркнул, что относился к Митте как ко второму отцу. Они вместе создали киношколу, которая была мечтой и идеей режиссера. «Он ведь преподавал несколько лет в Германии и мечтал создать аналогичное учреждение в России — чтобы сценаристы, актеры, режиссеры вместе учились… И мы создали… Шутил в офисе, мол, Гена, ты как нерадивый внук, я все время мою за тобой посуду, сколько это может продолжаться?!.. Его уход стал очень большой утратой для меня, да и для всей нашей страны, как мне кажется», — признался Иванов.

Александр Митта Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Кому достанется наследство Митты

Директор добавил, что Киношкола Александра Митты будет работать, как и раньше. Семь лет назад режиссер передал права на все учебные материалы Иванову как соучредителю.

Адвокат Сергей Жорин объяснил NEWS.ru, что остальное имущество Митты достанется его сыну Евгению, который считается единственным наследником по закону. «Наследниками первой очереди являются дети, родители, супруги. Но родители Александра Наумовича, как и жена, уже ушли из жизни. Из наследников первой очереди остается только сын. Если не было завещания на иных лиц, то все имущество, включая интеллектуальную собственность, переходит ему», — пояснил правозащитник.

По словам друзей, Митта не был богатым человеком. Как рассказывал режиссер в интервью, в 35 лет он стал обладателем первой квартиры в Москве на улице Удальцова. Сейчас стоимость квадратного метра в этом районе может составлять 450 тысяч рублей. По словам Митты, позже он продал это жилье.

У кинодеятеля осталась квартира-студия на Малой Грузинской улице площадью около 50 кв. м. Она стоит около 30 млн рублей. Высоцкий помог Александру Наумовичу получить это жилье. У Митты также была машина и дача примерно в 30 км от Москвы.

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