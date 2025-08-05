Россиянам раскрыли главные ошибки при установке кондиционера

Распространенной ошибкой при установке кондиционера является его размещение около кровати, заявил NEWS.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. По его словам, прямой поток воздуха увеличивает теплоотдачу и может привести к простудам.

Распространенная ошибка, приводящая к простудам, — кондиционеры часто устанавливают в зоне кровати, над ней или напротив. Никогда так не делайте, ведь прямой поток воздуха, даже небольшой, тоже увеличивает теплоотдачу и может вызвать переохлаждение, а следовательно, привести к простуде. Кондиционер в спальне лучше устанавливать в стороне от кровати так, чтобы человек не находился в зоне прямого потока воздуха, — сказал Ионов.

Он объяснил, что температура тела человека в течение суток регулируется биологическими ритмами день — ночь. По словам врача, днем она выше за счет мышечной и умственной нагрузки, а во время сна понижается примерно на градус.

Если выставить температуру охлаждения воздуха в комнате на 15, 17, даже 19 градусов, начинается усиленная теплоотдача. Температура тела дополнительно понижается, что способно привести к переохлаждению и неприятным последствиям. Человек просыпается утром, а у него кашель, насморк и прочие явления. Чтобы не заболеть, необходимо правильно регулировать настройки кондиционера, — добавил Ионов.

Он уточнил, что оптимальная температура для помещения — 20–22 градуса. По словам врача, безопаснее спать с вентилятором, который не понижает температуру воздуха, а охлаждает тело за счет генерирования потоков воздуха.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что при эксплуатации кондиционера стоит обратить внимание на перепад температур. По словам экспертов, разница между улицей и помещением не должна превышать 7–10 градусов.