Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 15:57

Стало известно, как избежать простуды при работе кондиционера

В Роспотребнадзоре посоветовали постепенно снижать температуру в помещении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При эксплуатации кондиционера, чтобы избежать простуды при работе кондиционера, стоит обратить внимание на перепад температур, сообщает «Pravda.Ru» со ссылкой на Роспотребнадзор. Отмечается, что разница между улицей и помещением не должна превышать 7-10 градусов. В офисах комфортной считается температура от 22 до 25 градусов.

Также специалисты советуют охлаждать комнату лучше постепенно: снижать температуру не более чем на 2-3 градуса в час. При этом перед выходом на улицу лучше задержится в комнате без кондиционера, как в шлюзе — это даст телу адаптироваться.

Также сообщается, что оптимальное расстояние до кондиционера — от двух метров. Подвижные жалюзи помогут равномерно распределить воздух и избежать сквозняка. При этом прибор нуждается в регулярной чистке.

Ранее офтальмолог Анна Габрельян заявила, что в жаркую погоду люди могут испытывать зуд, покраснение, слезотечение и ощущение песка в глазах. Она отметила, что к таким проблемам нередко приводят высокая температура, солнечные лучи, кондиционеры и купание в линзах. Ультрафиолетовые лучи грозят воспалением роговицы и даже повреждением хрусталика глаза, добавила врач.

кондиционеры
погода
температуры
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, в чем обвинили бывшего вице-губернатора Челябинской области
Стало известно, насколько безопасно отдыхать на российских курортах летом
Секрет пара: к чему снится баня мужчине и женщине? Сонник онлайн!
Уличный мемориал вырос в сердце российского города после крушения Ан-24
В водном управлении опровергли аукцион за пирс на даче Пугачевой
В России научились использовать бактерии для производства лекарств
«Никаких сомнений»: в ГД выступили за возвращение Попова в зону СВО
В Совфеде рассказали, как в Африке воспринимают уход Франции
Оверчук заявил, что Россия и Азербайджан развивают экономические связи
Раскрыто, как ЕС будет пытаться принудить Россию выполнять потолок цен
Пугачева опять всех всполошила. Что с ее дачей на Истре, скандал с причалом
Аккумулятор опять разрядился? Не беда! Как найти утечку тока в автомобиле
Юрист раскрыл нюансы продажи ТРК «Авиапарк»
Названа причина ограничений на заход иностранных танкеров в Черное море
Российскую авиакомпанию обвинили в «разводе на деньги» за багаж
Метрополитен Петербурга принял меры на фоне аномальной жары
Блогер из России потратила сотни тысяч на борьбу с неизлечимым недугом
Второе уголовное дело против телеведущей Лазаревой поступило в суд Москвы
Центр Москвы оказался под властью стихии
Увезли и продали в рабство? Жительница Подмосковья 20 лет ищет сестру
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.