Стало известно, как избежать простуды при работе кондиционера В Роспотребнадзоре посоветовали постепенно снижать температуру в помещении

При эксплуатации кондиционера, чтобы избежать простуды при работе кондиционера, стоит обратить внимание на перепад температур, сообщает «Pravda.Ru» со ссылкой на Роспотребнадзор. Отмечается, что разница между улицей и помещением не должна превышать 7-10 градусов. В офисах комфортной считается температура от 22 до 25 градусов.

Также специалисты советуют охлаждать комнату лучше постепенно: снижать температуру не более чем на 2-3 градуса в час. При этом перед выходом на улицу лучше задержится в комнате без кондиционера, как в шлюзе — это даст телу адаптироваться.

Также сообщается, что оптимальное расстояние до кондиционера — от двух метров. Подвижные жалюзи помогут равномерно распределить воздух и избежать сквозняка. При этом прибор нуждается в регулярной чистке.

Ранее офтальмолог Анна Габрельян заявила, что в жаркую погоду люди могут испытывать зуд, покраснение, слезотечение и ощущение песка в глазах. Она отметила, что к таким проблемам нередко приводят высокая температура, солнечные лучи, кондиционеры и купание в линзах. Ультрафиолетовые лучи грозят воспалением роговицы и даже повреждением хрусталика глаза, добавила врач.