22 августа 2025 в 17:14

«Всю неделю дожди»: синоптик рассказал о погоде в Москве в конце августа

Синоптик Ильин заявил, что в последнюю неделю августа в Москве будет дождливо

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве и столичном регионе ожидается холодная погода с осадками, рассказал в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, отставание температуры воздуха от нормы составит от трех до шести градусов.

На следующей неделе Московскую область накроет холодная влажная воздушная масса. И практически всю неделю в прогнозе будут фигурировать дожди. Во всяком случае до середины недели это точно. Может быть, в четверг как-то обойдется без осадков. Но в пятницу снова может такая вероятность появиться, — сказал он.

Собеседник добавил, что до среды, 27 августа, в столичном регионе будет преобладать западный и юго-западный ветер, 6-9 метров в секунду.

В понедельник порывистый ветер — до 10-15 метров в секунду порывы могут быть. В конце рабочей недели, в четверг-пятницу, ветер повернет на южный и немножко ослабнет до 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти. В понедельник в Москве 742, в пятницу около 747 миллиметров ртутного столба, — отметил специалист.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил NEWS.ru, что на следующей неделе в Москве будет стоять осенняя погода. По его словам, столбик термометра достигнет +14 и +17 градусов. Он отметил, что этот климат соответствует третьей декаде сентября.

