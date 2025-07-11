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11 июля 2025 в 13:01

Офтальмолог предупредила, какие проблемы со зрением грозят в жару

Офтальмолог Габрельян заявила, что в жару может появиться зуд в глазах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В жаркую погоду люди могут испытывать зуд, покраснение, слезотечение и ощущение песка в глазах, заявила RT офтальмолог Анна Габрельян. Она отметила, что к таким проблемам нередко приводят высокая температура, солнечные лучи, кондиционеры и купание в линзах.

Кондиционеры снижают влажность до 30–40%, что ускоряет испарение слезы, особенно у людей с нарушенной стабильностью слезной пленки. Это вызывает жжение, ощущение песка в глазах, покраснение и временное затуманивание зрения, — предупредила Габрельян.

Ультрафиолетовые лучи грозят воспалением роговицы и даже повреждением хрусталика глаза, добавила врач. Купание в контактных линзах, в свою очередь, зачастую вызывает инфекционные осложнения. Они также чреваты воспалительными заболеваниями глаз.

Ранее офтальмолог Хадижат Сулейманова заявила, что работа в светлых офисах с белыми стенами и ярким освещением может привести к сухости глаз, напряжению и ухудшению зрения. По ее словам, избыток отраженного света и отсутствие визуальных акцентов создают зрительный шум, который мешает глазам отдыхать.

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