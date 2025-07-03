Офтальмолог предупредила об опасности белых офисов Врач Сулейманова рассказала, что белые стены в офисе могут вызывать сухость глаз

Работа в светлых офисах с белыми стенами и ярким освещением может привести к сухости глаз, напряжению и ухудшению зрения, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» офтальмолог Хадижат Сулейманова. По ее словам, избыток отраженного света и отсутствие визуальных акцентов создают зрительный шум, который мешает глазам отдыхать.

Светлые помещения с белыми стенами и интенсивным освещением усиливают отражения и блики. Отраженный свет повышает общую яркость, из-за чего зрительная система вынуждена постоянно адаптироваться, — объяснила медик.

Сулейманова отметила, что около 68% офисных сотрудников испытывают симптомы цифровой зрительной усталости из-за освещения и визуальной среды на рабочем месте. Она порекомендовала добавить темные или цветные акценты в интерьер, использовать матовые поверхности, правильно подобрать освещение (теплый белый свет) и пользоваться увлажняющими каплями.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова заявила, что отеки под глазами могут возникнуть из-за сильной духоты во время сна, а также несбалансированного рациона. Кроме того, эта проблема нередко появляется из-за внутренних сбоев в организме.