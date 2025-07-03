Дерматолог перечислила неожиданные причины отеков под глазами Врач Егорова заявила, что сильная духота во время сна грозит отеками под глазами

Отеки под глазами могут возникнуть из-за сильной духоты во время сна, а также несбалансированного рациона, заявила «Москве 24» дерматолог Татьяна Егорова. Кроме того, эта проблема нередко появляется из-за внутренних сбоев в организме.

Отеки под глазами возникают и при избытке соленого, острого и копченого в рационе. В таком случае хорошо помогают патчи, если перед применением держать их в холодильнике, — посоветовала Егорова.

Она также добавила, что дефицит кислорода во время сна чреват гипоксией, которая в свою очередь задерживает жидкость в организме и приводит к отечности. Синяки под глазами могут вызвать анемия или генетическая пигментация. В борьбе с ними, как и с отеками, помогут холодные патчи.

Косметолог Наталья Рябинова ранее заявила, что подросткам с угрями следует ежедневно применять уходовую косметику без спирта, но с салициловой кислотой, серой и цинком. По ее словам, эти компоненты убирают воспаление и способствуют регенерации кожи.