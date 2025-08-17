Вентиляция без счетов за свет: труба в земле спасает и летом, и зимой

Есть способ охлаждать дом летом и подогревать воздух зимой без дорогих кондиционеров и обогревателей. Это геотермальная вентиляция — система, использующая стабильную температуру грунта для регулировки микроклимата в доме.
Как это работает
На участке закапывают трубу длиной около 20 метров и диаметром 110–160 мм. Она проходит на глубине примерно 2 метров. Летом прохладная земля охлаждает входящий воздух, а зимой — подогревает его.
Этапы монтажа:
- Выбор трубы — лучше ПНД диаметром 110–160 мм, чем шире, тем выше эффективность.
- Траншея — глубина 2 метра, длина 20 метров. Можно проложить зигзагом, чтобы сэкономить место.
- Укладка — трубу засыпают песком для устойчивости и защиты.
- Забор воздуха — в начале трубы ставят фильтр и дефлектор, чтобы не попадала вода.
- Вывод в дом — участок трубы, проходящий снаружи, утепляют, чтобы избежать конденсата и потерь тепла или холода.
- Вентилятор — выбирают мощный проточный, ориентируясь на площадь дома.
Сколько это стоит
- Труба — 5–6 тыс. ₽
- Фильтр и дефлектор — 1–1,5 тыс. ₽
- Вентилятор — 1,5–5 тыс. ₽
- Земляные работы — 5–10 тыс. ₽
- Утепление ввода — около 1 тыс. ₽
Итоговые затраты: от 8 до 23,5 тыс. ₽.
Почему это выгодно
Электроэнергия расходуется только на работу вентилятора. Система работает круглый год, улучшает микроклимат и окупается за несколько сезонов.
Ранее также сообщалось о простых методах сделать уборку быстро и без стресса. Даже если времени в обрез, эти лайфхаки помогут навести порядок за считаные минуты.