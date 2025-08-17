Вентиляция без счетов за свет: труба в земле спасает и летом, и зимой

Вентиляция без счетов за свет: труба в земле спасает и летом, и зимой

Есть способ охлаждать дом летом и подогревать воздух зимой без дорогих кондиционеров и обогревателей. Это геотермальная вентиляция — система, использующая стабильную температуру грунта для регулировки микроклимата в доме.

Как это работает

На участке закапывают трубу длиной около 20 метров и диаметром 110–160 мм. Она проходит на глубине примерно 2 метров. Летом прохладная земля охлаждает входящий воздух, а зимой — подогревает его.

Этапы монтажа:

Выбор трубы — лучше ПНД диаметром 110–160 мм, чем шире, тем выше эффективность. Траншея — глубина 2 метра, длина 20 метров. Можно проложить зигзагом, чтобы сэкономить место. Укладка — трубу засыпают песком для устойчивости и защиты. Забор воздуха — в начале трубы ставят фильтр и дефлектор, чтобы не попадала вода. Вывод в дом — участок трубы, проходящий снаружи, утепляют, чтобы избежать конденсата и потерь тепла или холода. Вентилятор — выбирают мощный проточный, ориентируясь на площадь дома.

Сколько это стоит

Труба — 5–6 тыс. ₽

Фильтр и дефлектор — 1–1,5 тыс. ₽

Вентилятор — 1,5–5 тыс. ₽

Земляные работы — 5–10 тыс. ₽

Утепление ввода — около 1 тыс. ₽

Итоговые затраты: от 8 до 23,5 тыс. ₽.

Почему это выгодно

Электроэнергия расходуется только на работу вентилятора. Система работает круглый год, улучшает микроклимат и окупается за несколько сезонов.

Ранее также сообщалось о простых методах сделать уборку быстро и без стресса. Даже если времени в обрез, эти лайфхаки помогут навести порядок за считаные минуты.