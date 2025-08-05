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05 августа 2025 в 02:35

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 5 августа — все те же аллергены

Прогноз пыльцы на 5 августа 2025 года Прогноз пыльцы на 5 августа 2025 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Становится прохладнее, но аллергены никуда не делись: грибков в воздухе очень много, полыни и злаков тоже хватает. Делимся другими полезными сведениями об уровне пыльцы в столице сегодня, 5 августа.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

После нескольких жарких дней температура в столице пойдет на спад. Во вторник в Москве ожидается до +23°C, будет переменная облачность, а в первой половине дня возможны кратковременные осадки. Атмосфера станет свежее, но это не значит, что уровень аллергенов снизится.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 5 августа

Несмотря на прохладу и возможный дождь, концентрация аллергенов в воздухе остается высокой. Полынь и злаки по-прежнему держатся на среднем, «оранжевом» уровне — их пыльца сейчас находится в районе от 101 до 1000 единиц на кубометр. Особенно это ощущается в районах с густой растительностью и у окраин города.

Главная опасность на сегодня — грибковые споры. И альтернария, и особенно кладоспориум достигли очень высокого уровня — более 1000 единиц на кубометр. Их концентрация растет после теплых и влажных дней, особенно при смене температуры. Грибки способны вызывать тяжелые аллергические реакции и обострения астмы, особенно в сочетании с пыльцой.

Уровень пыльцы в московском воздухе 5 августа остается неблагоприятным. Даже при более прохладной для этого лета погоде стоит сохранять осторожность: аллергикам рекомендовано ограничить прогулки, следить за прогнозом и при необходимости использовать медикаменты.

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полынь
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Анастасия Фомина
А. Фомина
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