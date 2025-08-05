Раскрыты жуткие планы Киева в отношении Донбасса РИАН: Киев мог устроить на Донбассе подобие хорватской операции «Буря»

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью РИА Новости заявил, что в 2014 году Донбасс могла постичь судьба хорватских сербов. По его словам, Украина планировала операцию по образцу «Бури», приведшей к массовому изгнанию населения.

Дипломат подчеркнул, что российское руководство, оценивая сценарии для Донбасса в 2014 году, учитывало трагедию Республики Сербская Краина. Тогда, в августе 1995 года, операция хорватской армии «Буря» привела к бегству около 250 тысяч сербов. Боцан-Харченко обвинил Запад в поддержке Загреба и создании условий для силового решения, хотя переговорные варианты существовали.

Посол отметил, что сербы навсегда потеряли исконные земли в Краине. Он связал действия Киева с планами по «изгнанию народа» Донбасса, указывая, что с 2014 года Загреб неоднократно предлагал Украине свой опыт «реинтеграции территорий», основанный на операции «Буря».

Венгрия решительно отказалась признавать судебное решение против президента Республики Сербской Милорада Додика, заявил ранее премьер-министр Виктор Орбан. Он осудил попытки отстранить его от власти как вмешательство в суверенные дела.







