Украинскую авиацию уличили в атаке на дом матери своего же командующего

Украинскую авиацию уличили в атаке на дом матери своего же командующего Член СПЧ Ахмедова: авиация Украины снесла дом матери командующего ВВС Кривоножко

Вооруженные силы Украины наносили удары по дому 87-летней Прасковьи Кривоножко, заявила член Совета по правам человека РФ Марина Ахмедова в своем Telegram-канале. Предположительно, именно пожилая жительница Белгородской области была матерью командующего ВВС Украины Анатолия Кривоножко.

Ахмедова отметила, что инцидент имел место в селе Первое Цепляево. Атаки ВСУ наносили в прошлом году. По словам члена СПЧ, украинский военачальник прекратил общение с матерью, хотя ранее интересовался ее состоянием через младшего брата. Дом ее был полностью разрушен, однако еще до этого происшествия женщина переехала к своему младшему сыну.

Мать Анатолия Кривоножко — Прасковья Ефимовна. Она жила в другом селе — Первое Цепляево того же Шебекинского района. <...> По крайней мере, в прошлом году ее дом был поврежден атакой ВСУ — старший сынок снаряд прислал, — отметила правозащитница.

До этого появилась информация, что в Шебекинском районе Белгородской области скончалась 101-летняя Варвара Кривоножко. Источники информировали, что она была матерью нового командующего ВВС Украины. Женщина перенесла четыре инсульта, находясь в зоне постоянных обстрелов украинских военных.