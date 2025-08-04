Умерла жившая в России мать украинского военачальника

В Шебекинском районе Белгородской области скончалась 101-летняя Варвара Кривоножко, являвшаяся матерью нового командующего ВВС Украины Анатолия Кривоножко, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина перенесла четыре инсульта, находясь в зоне постоянных обстрелов украинских военных.

Отмечается, что главком украинских ВВС не выразил соболезнований. С начала специальной военной операции военачальник полностью прекратил общение с семьей, хотя родные не отказывались от него. В настоящее время в селе проживает брат военного.

До этого стало известно, что командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский организовал лечение своих престарелых родителей в Москве. 86-летний отец военачальника, страдающий серьезным заболеванием головного мозга, столкнулся с осложнениями после перенесенного коронавируса. Первоначально медицинскую помощь он получал во Владимире, где постоянно проживает, однако затем был переведен в московскую клинику для прохождения реабилитации. Все расходы на лечение, составившие около 1 млн рублей за месяц, взял на себя Сырский.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Марков прокомментировал эту ситуацию, указав на возможные серьезные последствия для Сырского, если факт оказания помощи его отцу в России получит официальное подтверждение. По мнению экс-парламентария, в Киеве любое упоминание о связях с Россией воспринимается крайне негативно и может стать причиной политических репрессий.