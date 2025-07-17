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17 июля 2025 в 20:58

Стало известно, как Ефремов простился с Александром Миттой

Михаил Ефремов тайно посетил прощание с режиссером Александром Миттой

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Стрингер/NEWS.ru

Актер Михаил Ефремов тайно посетил церемонию прощания с режиссером Александром Миттой, сообщает портал «Телепрограмма». Сыгравший в сериале «Граница. Таежный роман» Ефремов пришел в Центральный дом литераторов, однако остался незамеченным публикой.

По данным источника, актер избегал контактов с журналистами и старался не попадать в объективы камер. После освобождения из колонии он не появляется на публике и не общается с представителями киноиндустрии.

Ранее на церемонии прощания появилась тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Женщина передвигалась в инвалидном кресле с помощью ассистента, держа в руках букет белых роз. На мероприятии также присутствовали Гарик Сукачев, Константин Эрнст, Валерия Гай Германика и другие представители творческой интеллигенции.

Тогда же актриса Елена Коренева поделилась воспоминаниями о Митте как о человеке без предрассудков. Она отметила его удивительную способность сохранять молодость духа, открытость ко всему новому и отсутствие снобизма, что выделяло его среди коллег. Коренева также подчеркнула, что Митта оставался режиссером мирового уровня до последних дней.

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