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17 июля 2025 в 14:02

Редкая гостья светских мероприятий раскрыла лучшие качества режиссера Митты

Актриса Елена Коренева назвала Александра Митту мыслящим и современным человеком

Елена Коренева Елена Коренева Фото: NEWS.ru

Актриса Елена Коренева выступила на церемонии прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой и назвала его человеком без предрассудков и возрастных ограничений, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, у него получилось сохранить живость и открытость к новому до конца жизни.

Я его люблю и ценю за то, что среди его поколения, более поздних поколений, он был настолько молодым, современным, мыслящим человеком, который действительно впитывал в себя все новинки, все технологические эксперименты, — поделилась Коренева.

По мнению актрисы, Митта был мирового уровня режиссером и мыслителем, умным и открытым к диалогу. Она подчеркнула, что он преподавал, интересовался новыми подходами и оставался молодым по духу, несмотря на возраст. Коренева также выделила Митту среди коллег по живости характера и отсутствию снобизма.

Ранее стало известно о смерти 92-летнего режиссера, который скончался после борьбы с онкологическим заболеванием. Известно, что автор культового советского фильма-катастрофы «Экипаж» и других известных картин последние две недели находился в больнице.

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